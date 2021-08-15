港律師會改選 人民日報：勿搞政治 免步教協後塵

香港律師會本月24日將改選5個理事席位，人民日報表示，香港律師會對會員負責，就應選擇搞專業不搞政治；對市民負責，就應選擇搞建設不搞破壞。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 律師會本月24日將改選5個理事席位，人民日報表示，香港律師會對會員負責，就應選擇搞專業不搞政治；對市民負責，就應選擇搞建設不搞破壞。律師會會長彭韻僖稱，不會評論個別文章，該會保持政治中立。

人民日報的文章說，香港律師會扮演重要角色，與香港法治同行是其本分，捍衛香港法治精神屬其義務，而香港法治的興衰存亡，更直接關係其自身的興衰存亡。

文章又指出，與反中亂港分子劃清界限，就不會像教協一樣，喪失特區政府的認可。擁護「一國兩制」方針、遵守基本法，就不會像香港大律師公會一樣斷絕與內地的交流合作，走上窮途末路。不騎劫業界，不淪為外部反華勢力棋子，就不會像黎智英、黃之鋒 般「墜落懸崖深淵」。

文章期望，香港律師會透過新產生的管理層與時俱進，發揮建設性作用，並指該會展現貢獻香港撥亂反正的堅定意志，體現貢獻香港由亂及治的堅定決心，可在與香港再出發的同心同行中博取更大的發展空間，真正成為行業協會旗艦，進一步提升其地位、抬升其分量。

改選報名2日截止，被視為「開明派」的親民主派參選人有韋恆理、馬秀雯、黎蒑、唐瑋綸，角逐連任的羅彰南和白樂德等。香港01報導，有別於過去宣傳氣勢浩蕩，這次「開明派」都低調報名。業界關注這次改選牽涉到律師會自我監管權，倘「開明派」全取5個席位，將掌握律師會主導權，「專業派」擔心政府會收回律師會權力。

另據明報報導，報導說，律師會改選有11名參選人爭5個理事職位，其中混血律師馬秀雯2019年受訪時稱，反修例活動期間警察 暴力升級，有人指控警察輪姦女示威者，她協助找出被捕學生等，被外界質疑是「黃營」分子。馬秀雯昨稱自己政治中立，致力遵守法律規定，並認為律師會是法律專業組織，非政治組織。她說上述報章內容只是引述傳媒對警方的指控，希望律師會理事會選舉注重公義、法治、會員利益和律師會管治，而非抹黑及攻擊其他候選人。