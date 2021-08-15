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前召集人：民陣解散 不等同公民社會死亡

香港新聞組／香港15日電
民陣13日晚開會後傳已決定解散，將在15日下午1時交代具體決定。圖為民陣2020元旦發起的示威活動。（路透資料照片）
民陣13日晚開會後傳已決定解散，將在15日下午1時交代具體決定。圖為民陣2020元旦發起的示威活動。（路透資料照片）

港區國安法」壓力下，香港民間人權陣線（民陣）前晚開會後傳已決定解散，民陣臨時召集人鍾松輝表示，將在今天下午1時交代具體決定。民陣前召集人楊政賢認為，他不會悲觀認為失去民陣就等同公民社會死亡，相信每個組織背後的個體仍珍重民主自由的價值，某個時候就能連結一起。

綜合港媒報導，民陣前晚開會討論，支聯會副主席鄒幸彤、社民連副秘書長陳寶瑩等部分團體成員參與，並決定解散組織。會後，相關人士均拒絕回應。

鍾松輝14日表示，民陣將在15日下午大約1時交代具體決定。

據報導，2002年成立的民陣，由數十個民間團體及政黨組成，成為民主派聯合舉辦遊行的「大台」，每年固定主辦「七一」遊行提出民主訴求，其中2003年號召50萬人大遊行，成功迫使港府擱置「基本法」第23條立法。

2019年反送中運動期間，民陣主辦多場大遊行，包括612、616遊行，宣稱有破百萬人參加，引發國際關注與聲援。

但在港區國安法壓力下，多個團體近期相繼退出民陣，民陣從最高峰逾60個團體，到目前只剩下8個團體，最後恐難逃終結命運。

報導說，面對解散消息，於2013至14年間出任召集人的楊政賢說，民陣以往擔當議題設定的角色，能讓邊緣議題帶到主流空間，令公民社會更蓬勃，他不會悲觀認為失去民陣就等同公民社會死亡，雖然短期內未必能有一個高調的平台能連結不同團體，但每個組織背後均是不同個體，只要「個體」仍珍重民主自由的價值，某個時候就能連結一起。

民陣近期屢受建制媒體抨擊，楊形容，抹黑支持民主人權的組織者受外國操控是一種侮辱，是極權不願相信有人犧牲自己福祉爭取自由，「黑心的人永遠只看到黑暗」，但對他來說，以往在民陣服務只因「有價值又開心」。

遊行 港區國安法 反送中

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