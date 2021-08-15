放風DQ逾月 徐英偉：區議員宣誓沒時間表

香港民政事務局局長徐英偉稱不清楚區議員辭職的原因，強調政府的地區工作從未停止，市民如有需要，可向政府部門求助。 （中新社資料照片）

區議員宣誓安排至今未有定案，政府早前多次「放風」，指涉及四類行為的區議員將被DQ，包括曾參加民主派初選、借出議辦作票站等，並可能追討自上任至今的薪津，引發大規模辭職潮。民政事務局局長徐英偉14日表示，區議員宣誓一事需穩妥處理，至今未有時間表。他稱不清楚區議員辭職的原因，強調政府的地區工作 從未停止，市民如有需要，可向政府部門求助。

香港 01報導，對於有指徐英偉為處理區議員宣誓事宜，沒有前赴東京奧運 ，徐英偉說，近日資審會須召開多場會議，自己無前赴東京並非是完全為了處理宣誓事宜。他稱區議員宣誓需要穩妥、徹底處理，暫時未有時間表，「容許我做得仔細點，今日未有時間表，希望盡快做好」，又指政府暫時無意補選區議員。

他指自己不太了解區議員辭職的原因，有些區議員表示辭職與DQ無關，須向相關人士查詢。他強調，民政署、康文署和社署等政府地區工作從未停止，市民有需要時可向相關政府部門求助。

據報導，至於未來還是否需要區議會？徐英偉表示，地區組織非常重要，例如非政府機構、防火及滅罪委員會等亦扮演著重要角色，有助政府了解民情。徐英偉又指，聽聞有區議員在任時服務不多，遇上不懂處理的議題就會轉介予前任區議員，認為現時是適當時候研究及檢討將來的地區行政發展，似是暗嘲已辭任油尖旺區議員的陳梓維，曾轉介地區個案予民建聯葉傲冬。

被問到作為候選人資格審查會成員，會以甚麼標準審查候選人，徐英偉指自己不懂怎分辨「自己人」，宣誓條例已列出負面清單，會檢視候選人在過往的言行、講話和著作中展示出的政治觀點和態度，視乎候選人有否危害國家安全、拒絕中國對香港行使主權及損害《基本法》等作出決定，希望能選出真誠擁護《基本法》及效忠特區等的候選人。