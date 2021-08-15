香港7天檢疫現漏洞 或收緊措施 專家促列美為高風險區

香港14日新增兩宗新冠肺炎輸入病例， 一批由印尼進口的冰鮮魚及其外包裝樣本近日被驗出新冠病毒。圖為位於灣仔街市的一家涉事魚檔14日繼續營業。（中新社）

香港 重新劃分各地防疫風險級別，並對已接種疫苗 的海外抵港者縮短檢疫期（高危地區除外）的措施實施不足一周，即出現「走漏」個案。一名38歲外傭本月初由美國 返港，由於已完成接種兩劑疫苗且抗體檢測呈陽性，抵港後僅在指定酒店隔離檢疫7天。在坐完「疫監」後，她先後到赤柱、灣仔各區遊走共6天，至昨日確診帶有L452R變異病毒株，且病毒量高。據悉，衞生防護中心轄下科學委員會明日會開會研究調整酒店檢疫期，或收緊措施防爆第五波疫情。

有專家指，個案顯示7日檢疫有漏洞，認為應將美國列為高風險區，並延長中風險地區抵港人士的檢疫安排至14天。

文匯報報導，香港昨日新增兩宗確診個案，包括該名38歲女外傭。她今年4月先後在港接種兩劑復必泰疫苗，6月18日離港到美國，本月1日搭乘國泰航空CX883航班返抵本港。上月27日，她在回港前在美國化驗所抽取血液樣本，經當地化驗所送到港府認可化驗所檢測，顯示抗體呈陽性，更先後在香港及美國均通過病毒檢測。

根據新的入境檢疫安排，抵港後只須在指定酒店檢疫7天。當她完成酒店檢疫後便返回赤柱村道一間獨立屋「自我監察」。日前，她根據規定在抵港第12天抽取樣本，被發現帶有L452R變異病毒株，其CT值僅16.5，即病毒量甚高，傳染力亦高。

報導指出，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日接受電台訪問時表示，該個案反映7天檢疫期並不足夠，中風險地區抵港人士就算已打疫苗及有抗體，檢疫期亦應延長至14天。

呼吸系統專科醫生梁子超昨日指出，該名外傭病毒量高，且進入社區6天後才初步確診，存在播疫風險，令人擔心6天時間內，社區或已出現三代傳播，港府須加快追蹤工作。

據報導，美國爆發Delta變種病毒疫情，每日有十多萬宗新增確診個案，惟港府9日重新劃分各地的疫情風險級別，美國由B組（高風險地區）劃為新制下的「中風險」組別，即美國抵港者若已打針及有抗體，檢疫期減至7天。統計發現，過去半個月累計有14宗病例由美國輸港，佔總確診輸入個案近三成。港府專家顧問及立法會議員均認為，港府有必要將美國納入高風險地區，即只容許香港居民由美國返港，並將檢疫期延長至21天。