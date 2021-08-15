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香港14歲女生港鐵捉色狼 獲頒發好市民獎

香港新聞組／香港15日電
14歲女生廖詠恩（中）揭發偷拍裙底的疑犯，獲頒發「好市民獎」。（中通社）
14歲女生廖詠恩（中）揭發偷拍裙底的疑犯，獲頒發「好市民獎」。（中通社）

2021年好市民獎頒獎典禮昨日在警察總部舉行，警務處處長蕭澤頤主禮。今年共有40人獲嘉許，包括一名年僅14歲的女生，以及在黑暴期間被暴徒襲擊仍不忘協助警方拘捕疑犯的市民。今年首次以防騙為主題，亦首次嘉許多年來協助警方防罪滅罪的六間機構。

大公報報導，蕭澤頤表示，過去兩年經歷前所未有的挑戰，除了警方盡力維持治安外，亦感激見義勇為、有正義感的市民與組織，致力協助警方撲滅罪行。他又指，好市民獎在1973年成立以來，今年首次以防騙為主題，亦首次嘉許多年來協助警方防罪滅罪的六間機構。

「好企業獎（防騙）」六個得獎者中，唯一的電子錢包支付寶香港代表、螞蟻集團反洗錢中心資深總監李思平表示：「我們很榮幸能成為首屆企業版的『好市民』，在防止詐騙的問題上，我們將與廣大市民和用戶站在一起，繼續為保護市民和用戶的財產和利益而努力不懈，貢獻我們的一分力量。」

據報導，現年14歲的廖詠恩是本屆最年輕的好市民獎得主，她表示，有一天乘搭港鐵期間發現疑犯腳部貼近受害人裙底位置偷拍，於是提醒受害人並報警。疑犯最終因觸犯「破壞公眾體統罪」，被判監14星期，緩刑兩年。

另一名獲獎好市民廖志安，在2019年12月旺角發生的堵路事件中，協助移除障礙物，期間疑被暴徒以硬物襲擊。廖先生沒有害怕，協助調查下，警方成功拘捕疑犯，該名男子其後被判「意圖造成身體嚴重傷害」罪成，判監40個月。

警察 香港 詐騙

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