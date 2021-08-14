港樓價創高今年漲8.6% 連11年居全球最難負擔城市之首

中原城市領先指數CCL最新報191.34點，較2019年6月舊紀錄超0.45%，今年累漲8.6%。圖為香港維港高樓聳立。（中通社）

香港 樓價相隔逾2年終再登頂，中原城市領先指數 CCL最新報191.34點，較2019年6月舊紀錄超0.45%，今年累漲8.6%。香港樓價貴絕全球，負擔難度也居全球之首，早前美國智庫Urban Reform Institute與加拿大智庫Frontier Centre for Public Policy聯合發表的報告顯示，香港連續11年位居最難負擔城市之列，樓價中位數達收入中位數的20.7倍，意味港人不吃不喝20.7年，才能負擔起一個住宅單位，遠超排名第二加拿大溫哥華的13倍。

大公報報導，綜觀指數內133個成份屋苑，多達四成屋苑今年已相繼升破自身歷史高位，個別呎價更「升凸」近一成。業界指，年內有機會恢復通關，內地購買力將再度湧港，會進一步推升樓價。事實上，香港樓價遠超市民負擔，議員提出，政府要大力拓展土地，增加房屋供應，方能根治高樓價的住房難題。市民彭先生感嘆，眼見樓價升不停，上車路更漫漫。

面對中美貿易戰、修例風波及去年新冠肺炎疫情 連環打擊，香港樓價仍堅挺，CCL指數今年初曾回落至175.04點，較2019年6月的190.48點高峰跌約8.1%，跌不足一成，並未出現2008年金融海嘯的斷崖式下滑。隨着疫情受控，樓價回穩，購買力於新春後傾巢而出，CCL指數終升穿逾2年前高位，最新報191.34點創新高，按周升0.65%，連升3周共2.38%，今年累升8.6%。本周指數主要反映7月19日至7月25日時市況，當時多個大型屋苑呎價觸及高峰，升勢更蔓延至二三線。

據報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，現時樓按息率約2.5厘，業主供樓負擔比20年前高峰期低逾七成，低息環境令樓價易升難跌。他續指，近年樓市在疫情等嚴峻環境下未見回落，當下半年恢復通關後，內地購買力將再度湧港，樓價有力再上，估計今次破頂後，樓價仍有一成上升空間，年底前CCL勢破200點，全年升幅約15%。他亦預測今年全年一、二手成交量各錄約1.8萬及約6萬宗，共合約7.8萬宗，較去年全年56366宗增加近四成。

本周八大指數中，除港島及新界東指數外，其餘6項指數均創新高，以大型屋苑最突出，最新報193.57點，按周升0.37%，比2018年高位191.67點高出0.99%，為8大指數中拋離歷史高位最遠，而港島及新界東樓價分別較歷史高位低0.63%及3.34%。

報導說，樓市升勢全面，CCL指數內133個成份屋苑，多達55個於今年已輪流升穿歷史高位。新界西這片上車天堂掀搶盤潮，該區樓價指數最新報177.8點，不但超越了2018年舊紀錄，今年累計升幅更達11.5%，跑贏了港島、九龍及新界東。