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港第二季GDP增長7.6% 全年經濟預測上調至6.5%

香港新聞組／香港14日電
受惠於環球經濟復甦及本地疫情穩定，港府將全年經濟增長預測上調為5.5%至6.5%。（中新社）
受惠於環球經濟復甦及本地疫情穩定，港府將全年經濟增長預測上調為5.5%至6.5%。（中新社）

受惠於環球經濟復甦及本地疫情穩定，香港今年第二季經濟增長7.6%，政府將全年經濟增長預測上調為5.5%至6.5%，全年通脹預測維持1%。

大公報報導，政府經濟顧問歐錫熊表示，上半年經濟表現強勁，反映香港社會穩定，就香港國安法的落實及完善選舉制度，均能為香港營造穩定的商業環境，而消費券效應也有助各行業繼續復甦。有經濟學者預期，香港經濟可望在明年回復至疫情前水平。

政府昨日公布修訂上季經濟增長幅度，以及全年增長預測。隨着環球經濟狀況改善和本地疫情減退，香港經濟在今年第二季繼續處於復甦的軌道，經修訂後按年升7.6%，較初值高0.1個百分點，上半年合計，實質本地生產總值按年增長7.8%。

據報導，對外貿易方面，整體貨物出口，繼上一季按年實質飆升30.1%後，在今年第二季顯著增長20.2%，主要經濟體的進口需求強勁復甦，加上區內生產活動暢旺，為香港的出口表現帶來支持。

政府引述出口市場數據指出，輸往內地的出口顯著上升，輸往美國和歐盟的出口續見雙位數增幅，輸往亞洲其他主要市場的出口亦錄得明顯升幅，經季節性調整後按季比較，整體貨物出口在第二季僅實質下跌1.9%，上一季則上升14.3%。

報導說，內部經濟方面，香港去年疫情高峰期內，每日錄得高雙位數確診，市民盡量留家避疫，減少外出消費，導致私人消費開支大減，但今年疫情轉趨平穩受控，第二季比較基數低的情況下，按年實質增長6.8%；各類消費品的開支，扭轉去年均錄得跌幅，今年首兩季分別18.8%及19.3%的增長。

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