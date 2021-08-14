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傳民陣開會決定解散 港警：將調查是否違港區國安法

香港新聞組／香港14日電
民陣自2002年9月成立，過去曾主辦七一遊行、元旦遊行等大型群眾活動。圖為2020年7月1日香港民眾於銅鑼灣一帶遊行時，警方首次舉起紫旗警告。（中通社資料照片）
民陣自2002年9月成立，過去曾主辦七一遊行、元旦遊行等大型群眾活動。圖為2020年7月1日香港民眾於銅鑼灣一帶遊行時，警方首次舉起紫旗警告。（中通社資料照片）

在「港區國安法」實施後，香港民主派團體於日前相繼解散。在教協宣布解散後，港媒引述消息指出，「民間人權陣線」（民陣）13日召開會議，商討解散的決定。香港文匯報深夜引述消息指會議正式通過民陣解散的決定，並會於短期內對外公布。另外，香港警務處處長蕭澤頤則表示，將調查民陣是否涉嫌違反「港區國安法」。

民陣成立於2002年9月。過去曾主辦七一遊行、元旦遊行等大型群眾活動。

香港文匯報報導，民陣昨晚的會議刻意不在位於旺角永旺行的職工盟辦事處舉行，而改在旺角太子道一個商廈內秘密商議。香港文匯報記者獲悉，昨晚的會議由「民陣」臨時召集人鍾松輝主持，出席會議的包括「支聯會」副主席鄒幸彤；「長毛」梁國雄妻子、社民連主席陳寶瑩；職工盟主席黃迺元，以及「民陣」僅剩的幾個會員團體「社區前線」、「彩虹行動」等代表。會議正式通過解散「民陣」的決定，並會於短期內正式對外公布。

另據明報報導，民陣臨時召集人鍾松輝會後向明報表示不評論會議的內容及決定，只說「有最新消息會公布」。

據大公報報導，民陣只餘下約八個團體會員，為支聯會、職工盟、社民連、工黨、社區前線、香港社會工作者總會、四五行動及社會主義行動。

另外，蕭澤頤表示，將調查民陣是否涉嫌違反「港區國安法」，警方一直有收集證據，隨時對違法組織依法採取行動，違法者別以為解散便可「逃之夭夭」。

蕭澤頤指出，民陣自2002年成立以來，一直未有向公司註冊處或警務處牌照科註冊，近年組織一系列大型非法遊行集會，部分可能涉嫌違反「港區國安法」，將會深入調查取證。部分組織中一些有頭有面的人已因非法集結罪被判囚，但警方不排除會繼續對一些主要骨幹成員進行調查檢控。

明報報導，今年4月底警方懷疑民陣涉違《社團條例》，要求交代未有向社團事務主任申請社團註冊的原因等6項資料，民陣沒逐一回應。陳皓桓回信指警方等政府部門多年與民陣合作，從未要求註冊，反問為何警方一直與「非法社團」合作。時任警務處長鄧炳強5月指民陣沒回覆警方要求的資料，不排除有執法行動。

香港 港區國安法 遊行

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