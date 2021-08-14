豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

香港 每過一段時間就有一段奇事，最好玩的當然是與豪門、與財富、與男女相關連之事。剛剛落幕一段故事，那些精彩元素聚齊了，卻以兩句話為馬拉松 肥皂劇收場，一句是「沒面子程度已到最低點」，一句是︰「無論在香港或世界各地亦沒有金錢」。

說自己沒有面子到最低點的，是男主角風水師陳振聰；後面那句斷言沒錢的是香港法官，為此判決陳破產 。

陳振聰的故事，絕對是香港回歸20年來最為精彩活色生香的故事，他為要爭下千億港元（約128.5億美元） 的遺產，被以偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑而被判囚，坐牢八年，上月出獄，隨即遭華懋慈善基金呈請破產。

這起破產案12日在香港高等法院聆訊，當天陳振聰說了他最後的金句沒面子了。然後13日法官頒下判詞，證實陳振聰無論在處都沒錢了，連請律師都沒錢了，無力償還債務，令法庭有充足理由下令他破產，所以判其破產。

算起來這個肥皂劇從轟動香江，到男主角破產落幕，持續了14年；如果說從男主角與女主角結識和有了第一次算起，則持續了29年。

女主角生前名頭震動香港，曾被稱作「除英女王外最富有的女人」，或「小甜甜」綽號的女商人龔如心。1992年，男主角陳振聰以風水師身分與龔如心結識，同年有了親密關係，故事開始。

故事爆發轟動香港，是2007年4月龔如心70歲時癌病逝世，留下千億身家。龔家族指龔如心生前已立遺囑，全數納入華懋慈善基金。陳振聰則透過律師發聲明，指陳為龔如心遺產唯一的受益人。於是龔家入稟（遞狀）爭產千億，陳振聰最後以偽造遺囑罪下獄。

中間一些情節，說是陳振聰本來已成大富，包括有帳目的小甜甜曾贈其30來億港元，以及最後一度傳說爭產雙方庭外協商，各拿走一半，陳振聰也有500億港元的進帳，誰料陳有意全部吃下，就落到今天的結果。

陳振聰說他已沒有面子到極點，法庭說陳在全世界都沒有金錢。這男主角據說精通風水，生前曾哄得小甜甜團團轉，誰料自己未沾風水之光，未來他還有怎樣的活路？據說還是有一條。有人早前放話，說他在獄中不僅吟詩作對，還寫書打發時間，將其與小甜甜邂逅、成為情侶等細節記下成書，要以「聰心說」為名出版。陳大師後來沒再提此書，現在破產到山窮水盡，會否重理書稿，算是最後的關切。