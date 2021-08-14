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富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

檢疫期縮短現漏洞 返港外傭初步確診變種病毒

香港新聞組／香港14日電
香港13日新增五宗輸入確診個案，其中一名38歲女外傭在香港完成接種兩劑疫苗後離港，本月1日由美國返抵香港，在酒店完成七日隔離後，初步確診L452R變種病毒。圖為示意圖。（路透資料照片）
香港13日新增五宗輸入確診個案，其中一名38歲女外傭在香港完成接種兩劑疫苗後離港，本月1日由美國返抵香港，在酒店完成七日隔離後，初步確診L452R變種病毒。圖為示意圖。（路透資料照片）

港府對完成接種新冠疫苗的抵港人士縮短檢疫期，疑現漏洞！一名38歲女外傭在香港完成接種兩劑復必泰疫苗後離港，本月1日由美國返抵香港，在酒店完成七日隔離後，昨日初步確診L452R變種病毒，她過去六日曾遊走港島七個地點納入強制檢測名單，曾與她同時置身有關地點的人，最遲須於明日內接受檢測。

大公報報導，香港昨日新增五宗輸入確診個案，衞生防護中心昨晚公布一宗初步確診的輸入個案，該名38歲外傭居於赤柱村道一間獨立屋，4月完成接種疫苗，6月18日離港赴美國，8月1日乘搭國泰航空CX883返港。她出發前及抵港後於機場的病毒檢測均為陰性。

政府早前調整打針返港隔離措施，因此該外傭抵港後只需在酒店隔離七天。其間沒有病徵，但於第12天（12日）的樣本呈初步陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有N501Y及E484K變異基因。

她於8月8日至13日期間，分別到過灣仔道146號地舖的「八方雲集鍋貼水餃店」、赤柱廣場的超級市場「3hreesixty」、跑馬地香港網球中心、灣仔入境事務大樓三樓。她並曾乘搭往來赤柱和中環交易廣場的城巴260線、往來赤柱與銅鑼灣的40號專線小巴。有關地點納入強檢，衞生防護中心稱，為謹慎起見，已完成接種疫苗的人亦須強檢。

另據明報報導，渣打香港馬拉松早前申請在10月24日舉辦，但一直未獲港府批准，能否如期舉行存在變數。大會昨表示，獲政府相關部門積極回應，正就如何完善及落實防疫工作與有關方面商討，期望下周初有好消息。民政事務局回覆查詢時稱，政府正積極跟進香港業餘田徑總會的申請。

受新冠疫情影響，上屆渣打香港馬拉松賽事取消，今屆則兩度延期，大會計畫在10月24日舉辦。

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