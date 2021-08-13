公屋難等 單身長者要排3.7年 創22年新高

香港房屋委員會公布最新公屋輪候册數字，一般申請者的平均輪候時間為5.8年，長者一人申請者的平均輪候時間為3.7年。圖為香港市民觀看公屋模型。（中新社資料照片）

公屋輪候時間再惡化，房委會公布截至6月底最新公屋輪候時間，一般申請者的平均輪候時間為5.8年，與今年3月底數字相同，數字仍為22年以來最高。至於單身長者申請者的平均輪候時間，最新數字亦達3.7年，較3月底多0.1年。

香港 01報導，房委會指，截至2021年6月底，約有15萬3600宗一般公屋申請，以及約10萬1000宗配額及計分制下的非長者一人申請，即共有25.46萬宗申請。對比3月底的數字，當時共有25.38萬宗申請，即增加了800宗申請；當中一般公屋申請增加300宗，而非長者一人申請增加500宗。

在2021年第二季獲編配入住公屋的一般申請約3400宗，當中獲編配的長者一人申請約500宗。報導稱，房委會表示，長者一人申請者的平均輪候時間較上一季上升了0.1年，由於當中有部分獲得編配的申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。

房委會早前公布截至3月底最新公屋輪候時間，一般申請者的最新平均輪候時間為5.8年，而長者一人申請者的平均輪候時間為3.6年。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉稱，對公屋輪候時間維持5.8年高位感到不意外。他提到，長者一人申請者的輪候時間於短期內再升0.1年，認為情況不理想之餘，亦反映單身長者申請者較一般申請者獲得更少支援。

他估計，單身長者輪候時間有機會升到4年，而由於年底有多個大型公屋邨落成，包括粉嶺皇后山，對於下一季、即截至9月底的公屋輪候時間未感到太悲觀。不過，隨著年底的編配高峰期完結，一般公屋申請者的輪候時間有機會於明年初升破6年高位。