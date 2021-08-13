選委提名 近七成「新人」 非建制派幾絕跡

香港特區立法會主席梁君彥（前排 左）陪同17名工業界代表來到工業貿易大樓，報名參加分組選舉。（中通社）

選委會9月19日舉行選舉，提名 期昨日結束，非建制派幾乎絕跡。選舉事務處稱，共收到1016份候選人提名表，爭967個選舉席位，36個選舉組別料13個有競爭，1247名獲提名者中，約七成沒有參選過去兩屆選委會，約兩成人上屆提名特首林鄭月娥參選特首，7%前一屆特首選舉提名梁振英。

據明報報導，中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，整個選舉競爭程度下跌，若選委會清一色由建制派當選，民主派能取得選委提名參選年底立法會的可能不大。對於有約七成人過去兩屆都無參選，馬嶽稱有此改變因選民基礎和選舉制度與以往不同有關。

報導指出，上屆1200人的選委會有1044個選舉席位，1553人競爭，1.48人爭一席，本屆跌至1.05人爭一席；新制度下選委議席雖增至1500人，但選舉產生席位減至982席。據統計，有23個組別的參選人數等於席位數目，料611人自動當選；指定團體提名表格有40份、共231人獲提名。

13個組別參選人數多於席位數目，以社福界、勞工界競爭略為激烈。報導稱，昨為提名期最後一日，截至前日原本只6個界別出現料需選舉，當中本周一已「齊章」的港九和新界分區委員會、滅罪、防火會兩個組別，昨日突然分別多兩人「趕尾班車」參選，令兩組別變成有競爭選舉。

值得關注的是，今次有不少地產商二代參與選委會，長和、恒基、九倉和新世界四個大集團都「交棒」給下一輩，長和系資深顧問李嘉誠、恒地創辦人李兆基、新世界主席鄭家純 、九倉大股東吳光正都未有參選，但他們的皆有下一代參與選委會，包括李嘉誠兒子長和主席李澤鉅及香港 電訊主席李澤楷；李兆基兒子恒地主席李家傑和李家誠；鄭家純兒子、新世界執行副主席鄭志剛；吳光正兒子九倉主席吳宗權。

12月舉行的立法會選舉，參選人需取得選委會五大界別提名方可入閘。馬嶽稱，看來選委會最終幾乎是「清一色」建制派，觀乎澳門的民主派也不能入閘參選立法會，他認為香港現存的民主派能入閘參選立法會的可能不大。