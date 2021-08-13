中國反制裁法利刃伸向香港？ 在港國際銀行新煩惱
分析師和內部人士表示，中國將反外國制裁法實施範圍擴大到香港的計畫，對於已陷入北京與西方大國惡化關係的在港國際銀行，是個須遵守卻令人頭痛的新問題。
中央社引述法新社報導，香港作為擁有國際公認法律制度的金融中心，長期將自己定位為通往專制中國的可靠商業門戶；然而，隨著過去兩年地緣政治緊張情勢升溫，加上中國在香港對異議人士的鎮壓行動，使香港商業環境運作不如以往順利，如今事情可能將會更加複雜。
美國和歐洲針對北京在香港以及對新疆維吾爾族穆斯林少數族群的作為，祭出制裁，中國則在6月時通過一項廣泛的反外國制裁法來回應。反外國制裁法的措施包括，對制定或遵循對中國企業和官員制裁的人員，不予簽發簽證、驅逐出境，以及查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。
外國企業可能會因落實制裁，而被告上中國法院，反制裁法利刃也可能伸向實施制裁外企的家庭成員。
香港特首林鄭月娥本周稍早證實，反外國制裁法即將在香港以某種形式落實。在香港的跨國企業，特別是銀行，現在正努力釐清反外國制裁法對它們而言意味著什麼，擔憂將陷入中國與外國政府相互祭出的制裁制度兩難中。
美國霍夫史特拉大學的國際法專家古舉倫表示：「如果該法被認真看待，它將成為在港銀行的心腹大患，若這些銀行不得不執行美國對中國的制裁，將因此在香港面臨起訴。」
中國官媒新華社曾報導，中國全國人民代表大會常務委員會會議將在8月17日至20日於北京舉行，議程包括審議對香港、澳門實施的新措施，預料將涉及反外國制裁法。
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