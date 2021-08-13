中國反制裁法利刃伸向香港？ 在港國際銀行新煩惱

專家認為，反外國制裁法將成為在港國際銀行的心腹大患。圖為香港的渣打銀行。（路透資料照片）

分析師和內部人士表示，中國 將反外國制裁法實施範圍擴大到香港 的計畫，對於已陷入北京與西方大國惡化關係的在港國際銀行，是個須遵守卻令人頭痛的新問題。

中央社引述法新社報導，香港作為擁有國際公認法律制度的金融中心，長期將自己定位為通往專制中國的可靠商業門戶；然而，隨著過去兩年地緣政治緊張情勢升溫，加上中國在香港對異議人士的鎮壓行動，使香港商業環境運作不如以往順利，如今事情可能將會更加複雜。

美國 和歐洲針對北京在香港以及對新疆維吾爾族穆斯林少數族群的作為，祭出制裁，中國則在6月時通過一項廣泛的反外國制裁法來回應。反外國制裁法的措施包括，對制定或遵循對中國企業和官員制裁的人員，不予簽發簽證、驅逐出境，以及查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

外國企業可能會因落實制裁，而被告上中國法院，反制裁法利刃也可能伸向實施制裁外企的家庭成員。

香港特首林鄭月娥本周稍早證實，反外國制裁法即將在香港以某種形式落實。在香港的跨國企業，特別是銀行，現在正努力釐清反外國制裁法對它們而言意味著什麼，擔憂將陷入中國與外國政府相互祭出的制裁制度兩難中。

美國霍夫史特拉大學的國際法專家古舉倫表示：「如果該法被認真看待，它將成為在港銀行的心腹大患，若這些銀行不得不執行美國對中國的制裁，將因此在香港面臨起訴。」

中國官媒新華社曾報導，中國全國人民代表大會常務委員會會議將在8月17日至20日於北京舉行，議程包括審議對香港、澳門實施的新措施，預料將涉及反外國制裁法。