傳遭施壓撤出香港？ 法輪功駁斥假新聞

港媒報導香港法輪功學員決定撤出香港，香港法輪大法學會強調不打算撤出香港。（法輪功學會臉書截圖）

香港 一些媒體報導法輪功撤出香港的消息，但法輪功相關人士隨後澄清是「假新聞」，強調不打算撤出香港。

香港多家媒體網站11日報導，香港法輪大法學會11日在臉書宣布，法輪功學員決定撤出香港，並啟動相關程序。即日起，香港法輪佛學會網站及社交媒體專頁，除行政上必要的公布外，將停止更新內容，感謝香港市民多年來的支持。

中央社報導，法輪功相關人士發出澄清聲明，指有人冒充法輪功的社交媒體帳號，發布所謂「香港法輪功將撤出香港」的訊息。聲明表示，香港法輪佛學會澄清，香港法輪功沒有建立任何官方的社交媒體帳號；佛學會譴責有人利用假帳號製造「假新聞」，對此保留法律追訴的權利。

法輪功是於1990年代在大陸興起的一種氣功修煉法，據統計，高峰時期學員一度有近億人。由於成員越來越多，被認為威脅到中共的管治，於1999年被下令取締，自此在中國 成為政治敏感詞。

自港版國安法 生效後，一直傳出港府有意禁止法輪功在香港的運作。有議員曾批評港府多年來一直過於軟弱，沒有取締以宗教為幌子、危害中國國家安全的法輪功組織，並質疑港府失職。

香港法輪大法學會此時宣布撤離，外界推測可能與港版國安法的實施有關，而這也顯示香港的言論、宗教自由正在被進一步壓縮；不過，撤離消息隨後遭否認。