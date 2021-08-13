進少離多 香港淨移出人口近9萬 年增8成

香港發表最新數字顯示，2021年年中的香港人口的臨時數字為739萬4700人。與2020年年中人口748萬1800人比較，減少8萬7100人，跌幅為1.2%。(中通社)

香港 政府統計處公布截止今年中的人口數字，香港人口進少離多，到今年年中近9萬人離開香港。對淨移出人口一年增長八成，香港政府發言人稱，離開的人「概念上與移民 並不相同」。但積金局證實永久離港者提取公積金，年度大增二成七，達65.6億港元（約8.4億美元）。

香港政府統計處昨天公布香港人口數字，至今年年中為為739萬4700人，較去年同期減少8萬7100人，跌幅為1.2%。

香港人口下跌，由自然減少及香港居民淨移出組成。過去一年間出現1萬1800人的自然減少，出生人數為3萬8500人，死亡人數為5萬400人。同期內，淨移出人數為7萬5300人。

這次人口數字，最醒目的數字是人口移出方面，撇除中國居民中單程證持有人移入香港，其他香港居民的淨移出人口達8萬9200人，較去年的淨移出4萬9900人，多出近八成。

香港政府發言人強調，淨遷移涵蓋香港居民以工作 和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去一年在新冠病毒持續影響下，國際行程受到嚴重影響，觀察到移入香港人數，包括中國居民單程證持有人、外傭，以及透過各種入境計畫到香港工作或讀書的人數，繼續處於低水平，當中抵港單程證人士按年下跌37%，而疫情前已離港的香港居民，可能繼續留在外地或因航程受阻未能返港，這些因素都可能導致香港居民淨移出。

與之同時，香港積金局發表新一期年報，證實去年度以永久離港為由提取強制性公積金（強積金）的金額約66億港元，按年上升約27%，是自2014-15年度有紀錄來最高金額。

香港居民工作時要按比例交納強積金，在公積金滾存下，不論是否離職都不能取出，除非年滿65歲，或證明會完成移民等安排永久性離開香港才能取出。

香港積金局本年度的年報顯示，以退休為理由提取強積金的總金額最高，約為108億港元，其次是永久離港，提取總金額為65億6700萬港元，對比之前一個年度的51億5900萬港元，增加了14億港元，按年約上升27%。