我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

進少離多 香港淨移出人口近9萬 年增8成

香港特派員李春╱香港13日電
香港發表最新數字顯示，2021年年中的香港人口的臨時數字為739萬4700人。與2020年年中人口748萬1800人比較，減少8萬7100人，跌幅為1.2%。(中通社)
香港發表最新數字顯示，2021年年中的香港人口的臨時數字為739萬4700人。與2020年年中人口748萬1800人比較，減少8萬7100人，跌幅為1.2%。(中通社)

香港政府統計處公布截止今年中的人口數字，香港人口進少離多，到今年年中近9萬人離開香港。對淨移出人口一年增長八成，香港政府發言人稱，離開的人「概念上與移民並不相同」。但積金局證實永久離港者提取公積金，年度大增二成七，達65.6億港元（約8.4億美元）。

香港政府統計處昨天公布香港人口數字，至今年年中為為739萬4700人，較去年同期減少8萬7100人，跌幅為1.2%。

香港人口下跌，由自然減少及香港居民淨移出組成。過去一年間出現1萬1800人的自然減少，出生人數為3萬8500人，死亡人數為5萬400人。同期內，淨移出人數為7萬5300人。

這次人口數字，最醒目的數字是人口移出方面，撇除中國居民中單程證持有人移入香港，其他香港居民的淨移出人口達8萬9200人，較去年的淨移出4萬9900人，多出近八成。

香港政府發言人強調，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去一年在新冠病毒持續影響下，國際行程受到嚴重影響，觀察到移入香港人數，包括中國居民單程證持有人、外傭，以及透過各種入境計畫到香港工作或讀書的人數，繼續處於低水平，當中抵港單程證人士按年下跌37%，而疫情前已離港的香港居民，可能繼續留在外地或因航程受阻未能返港，這些因素都可能導致香港居民淨移出。

與之同時，香港積金局發表新一期年報，證實去年度以永久離港為由提取強制性公積金（強積金）的金額約66億港元，按年上升約27%，是自2014-15年度有紀錄來最高金額。

香港居民工作時要按比例交納強積金，在公積金滾存下，不論是否離職都不能取出，除非年滿65歲，或證明會完成移民等安排永久性離開香港才能取出。

香港積金局本年度的年報顯示，以退休為理由提取強積金的總金額最高，約為108億港元，其次是永久離港，提取總金額為65億6700萬港元，對比之前一個年度的51億5900萬港元，增加了14億港元，按年約上升27%。

香港 移民 工作

上一則

選委提名 近七成「新人」 非建制派幾絕跡

下一則

江蘇疫情延燒 中研擬打第3針？發布試驗研究

延伸閱讀

彭博：香港國安法上路後 過去一年「近9萬人搬離」

彭博：香港國安法上路後 過去一年「近9萬人搬離」
人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣

人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣
香港人口最新數據 今年中近9萬人離港

香港人口最新數據 今年中近9萬人離港
全球最佳機場排名 香港從第6跌至第10 新加坡樟宜機場失榜首

全球最佳機場排名 香港從第6跌至第10 新加坡樟宜機場失榜首

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
上海電氣集團股份有限公司總裁黃甌，5日突然離世。（取材自人民網）

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

2021-08-06 10:00

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題