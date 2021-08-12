彭博：香港國安法上路後 過去一年「近9萬人搬離」

「彭博」報導，香港自2020年頒布國安法來應對頻率漸增的示威遊行後，香港過去一年的人口出現「大幅萎縮」。（路透）

「彭博」報導，香港 自2020年頒布國安法來應對政治示威後，香港過去一年的人口出現「大幅萎縮」。

根據12日公布的政府數據顯示，截至2021年6月底為止的一年內，香港一共有8萬9200位居民外流，導致總人口下降1.2%、至約739萬人。該數據也包括1萬3900為持有單程證人口的移入，以及由於自然出生和死亡所導致的1萬1800人口減少。

數據顯示，經過十多年的持續增長，香港的人口在「2019至2020年」和「2020至2021年」均有所下降。自2019年大量政治示威和疫情雙重夾擊造成歷史性衰退之後，中國更於2020年6月頒布實施國安法，引發了人們對「一個國家、兩個體系」框架的質疑，讓這個金融中心的未來蒙上一層陰影。

作為回應，一些持有外國護照或其他海外聯繫的香港居民紛紛遷離，特別是前往英國 ，對此，英國當局也宣布新的簽證政策，為最終成為英國公民提供更便利的申請。根據英國內政部的數據顯示，今年第一季度申請數量便超過3萬4000件、其中7200件獲得批准。

特首林鄭月娥則認為，國安法的通過恢復政治穩定度，同時提高香港的「長期生存能力」，林鄭月娥在7月20日的記者會上表示「人們出於各種原因移民 ，而北京的支持提供了『無限的機會』」，更強調「如果你真的要我對這些已經移民、正在移民或打算移民的香港人說些什麼，我會告訴他們『香港的未來非常好』」。