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美警告營商風險 港府：外企在港數目未減

香港新聞組／香港12日電
香港商務及經濟發展局局長邱騰華表示，外商在香港經營的數目都未減少。（中通社）
香港商務及經濟發展局局長邱騰華表示，外商在香港經營的數目都未減少。（中通社）

美國發出在港營商風險警告，提醒美國企業警惕港區國安法實施後面臨的風險。對此，香港商務及經濟發展局長邱騰華11日表示，美方過去一直先後挑起政治及貿易矛盾，但香港是全球最方便的營商之地。過去兩年多，香港經歷社會事件、新冠疫情，與港區國安法的實施，外商在香港經營的數目都未減少。

港媒報導，邱騰華還批評，美方過去一直挑起政治及貿易衝突，有違國際慣例，也會影響美國的商家。

對於全國人大常委會17至20日將召開會議，其中一項議程是將「反外國制裁法」納入香港「基本法」附件三，邱騰華對此指出，相關法律是要回應美方加諸中國大陸與北京的無理制裁及維護商界利益，不過香港具體如何做，仍待人大常委會的決定。

邱騰華也說，希望香港與新加坡等較低風險地方，在疫情穩定改善下，按原先條件商討恢復往來。

香港交易所11日公布上半年盈利、收入及其他收益，均創半年度新高。（中通社）
香港交易所11日公布上半年盈利、收入及其他收益，均創半年度新高。（中通社）

此外，香港經濟日報報導，香港交易所11日公布，上半年盈利按年增26%至66.1億元（港幣，下同， 約8.5億美元）創新高，主要受惠於日均成交為歷來最高，令主要業務收入上升27%，計及投資收益，港交所半年總收入增24%至109億元。港交所擬宣派中期息4.69元，按年增26%，繼續相當於港交所每股中期盈利的90%。

港交所上半年收入、盈利齊創新高，但第二季港股氣氛轉差，港交所單計第二季表現也相對遜色。港交所於第二季總收入49.53億元，按年僅增4%、按季跌17%；由於去年同期投資收益占比高，港交所今年第二季盈利更按年跌7%至27.7億元，按季就跌28%。

港交所次季表現遜預期主要由於投資表現較差，單季收益3.56億元，較去年次季大賺8.85億、今年首季賺4.18億元，都較遜色。

香港 美國 投資

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