港將引入中國國旗國徽法量重刑 不論現實、虛擬世界

港府宣布，要以本地立法方式實施「中國國旗和國徽法」，最高可處以第五級罰款及監禁三年。（路透資料照片）

港府宣布，要以本地立法方式實施「中國 國旗和國徽法」，要求不論在現實或虛擬世界，公開及故意侮辱「中國國旗國徽」均屬犯罪，最高可處罰款5萬元（港幣，下同，約6427美元）及監禁3年。

港府說，「2021年國旗及國徽（修訂）條例草案」將於13日刊登憲報，港府政制及內地事務局11日向立法會提交修訂條例草案的參考資料摘要，以本地立法方式實施兩部經修訂的中國全國性法律，香港 立法會18日首讀及二讀。

港府稱，草案旨在明確「中國國旗及國徽」的使用規定，包括升旗儀式的禮儀及收回機制、釐清有關「侮辱國旗及國徽」罪行的條文，以及規定「國旗及國徽」的教育 和推廣。

港府的條例草案，建議擴大禁止使用「中國國旗國徽」的範圍，至禁用於註冊外觀設計、商業廣告或日常用品等。草案中還規定不論在現實或虛擬世界，公開及故意侮辱「國旗國徽」均屬犯罪，最高可處以第五級罰款及監禁三年，檢控時限亦延長至最長兩年，以便警方足夠時間調查網路或社交媒體的相關案件。

香港新聞組／香港12日電

文匯報報導，是次修訂主要針對7個範疇：國旗及國徽的使用；不得不適當使用國旗及國徽；參與或出席升國旗儀式的禮儀；擴大禁止將國旗、國徽用作某些用途的範圍；保護國旗及國徽；國旗及國徽教育；納入聲音廣播服務及本地電視節目服務。

《條例草案》會更清楚地訂明構成侮辱國旗及國徽罪行的條文，無論是在現實生活還是虛擬世界中公開及故意侮辱國旗及國徽的行為，均屬犯罪。條文訂定的刑罰水平維持不變，即最高可處罰款5萬元及監禁3年，與有關侮辱國歌的刑罰水平一致。