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香港教協解散 人民日報：非一筆勾銷 疑藉解散毀罪證

香港新聞組／香港12日電
香港教育專業人員協會（簡稱教協）10日宣布解散。（中新社）
香港教育專業人員協會（簡稱教協）10日宣布解散。（中新社）

香港成立近半世紀的教協10日宣布解散，曾點名批評教協的人民日報、新華社，11日再度對教協的解散發表評論，指稱解散不等於一筆勾銷，在港區國安法之下，相信更多領域將實現「正本清源」。另一個香港教育團體、教聯會會長黃均瑜表示，已有新的教師工會成立。

人民日報的文章指控教協一直做的是「唯恐天下不亂的非法勾當」，而今教協被「掃進了歷史的垃圾堆」自行了斷，香港社會的「暗雷」根除，但「解散不等於一筆勾銷，漂白更是癡心妄想」，亦相信會有更多領域「正本清源」。

香港教協10日宣布解散。（取材自觀察者網）
香港教協10日宣布解散。（取材自觀察者網）

文章又說，教協被徹底掃進歷史的垃圾堆，香港教育的「毒瘤」自行了斷，香港社會的「暗雷」從此根除。

文章批評，教協退出支聯會，寄望跳船自保，隨後發致全體會員信稱會「做好本業」，成立「中國歷史文化工作組」。這都是花樣百出的拙劣伎倆，指教協是徹頭徹尾的政治組織。

明報報導，新華社昨天同樣批評教協解散是「咎由自取」，稱教協解散與否執法部門都應執法調查。而指教協詮釋了「自作孽，不可活」，亦是香港其他「以專業之名，行亂港之實」團體的前車之鑑，至今依然「不知悔悟、賊心不死」的「亂港」組織和分子，不要心存僥幸、繼續為非作歹。

另據文匯報報導，教協去年先後兩次借出場地宣傳所謂「35+初選」，或因協助犯罪而觸犯國安法。教協在修例風波期間設立的「教協訴訟及緊急援助基金」，亦懷疑違反《職工會條例》有關規定。有法律界人士近日在回應事件時指出，不排除有人藉「解散」為名銷毀證據，促請有關當局盡快採取行動，以免有人「毀屍滅跡」，逍遙法外。

此外，另一個香港教育團體、香港教育工作者聯會（教聯會）會長黃均瑜表示，現在已經有新的教師工會成立，目前正在張羅新的人員配置、工作程序及尋找新的夥伴等事宜。

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