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「港馬」恐取消 英飛港航班將恢復

香港新聞組╱香港11日電
渣打香港馬拉松（渣馬）由年初延期至10月24日舉行，港府至今未批准，圖為2019年2月舉行的渣馬資料照片。(中通社)
渣打香港馬拉松（渣馬）由年初延期至10月24日舉行，港府至今未批准，圖為2019年2月舉行的渣馬資料照片。(中通社)

渣打香港馬拉松（渣馬）由年初延期至10月24日舉行，香港田徑總會及渣馬賽會上月已向政府遞交計畫書，至今未獲政府「開綠燈」批准舉行，意味這項本地體壇盛事有可能連續兩年取消。

香港昨新增四宗輸入確診，其中三人都曾經在香港完成接種兩劑新冠疫苗。文匯報報導，港府調整疫情風險地區安排，令在英國的香港居民可返港。英國航空公司宣布，將於16日起恢復由倫敦希思羅機場飛返香港的客運服務。

明報報導，田總及渣馬賽會早前與政府協調防疫安排，參賽人數上限由上屆7.4萬減至1.85萬，跑手須在賽前兩周完成兩劑疫苗接種，以「流水式」起步，今年參加者要額外付50元防疫行政費。

報導指出，渣馬去年因疫情取消，今年則已兩度延期。上屆2019年膺本地全馬一姐的港將黃芷銦表示，有心理準備或再取消。她表示消難免失落，「渣馬是本地大賽，亦是疫情下難得的比賽機會，算是訓練動力。不過我亦已習慣，之前多個比賽臨陣取消，雖然無奈但亦不能怪誰」。她續表示，距原定賽期僅餘10周，若出戰全馬起碼上月底已開始備戰，但自己受傷患困擾，早已打算今年棄戰全馬。

據報導，香港馬拉松男子紀錄保持者黃尹雋稱有意參賽，但一直抱觀望態度，若取消只能無奈接受。他表示內地舉辦比賽的情况較「樂觀」，因此兩個月前已赴內地訓練至今，備戰下月全運，亦計畫年底於內地出戰其他比賽。至於媽媽級長跑好手姚潔貞，早前亦表示會全力衝擊全運，或棄戰渣馬。

民政事務局發言人稱，收到田總擬於本年10月舉辦渣打馬拉松2021的初步計畫書，正就計畫要求田總提供進一步資料，包括詳細的感染預防和控制措施以及後勤安排。局方表示，待收到田總擬議的具體細節後，會諮詢其他有關部門的意見。

香港 疫情 馬拉松

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