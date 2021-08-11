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兩月4工會解散 港媒：下個目標是職工盟

香港新聞組╱香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

連同教協在內，近兩個月至少四個工會宣布解散。港媒「東周刊」報導，港府在「整治」教協後，下一個目標是職工盟。

香港01報導，教協宣布解散，職工盟昨回應，教協解散，教育界失去了一個可為教師權益發聲、最具代表性的組織，對教師權益是一極大傷害，也是「政府干預組織結社自由的犧牲品」，公民社會的自由不斷被收縮，社會彌漫恐慌認為公民社會自由不斷被收縮，對工運構成打擊。

工盟說，相信未來工運路崎嶇難行，但面對如此逆境，會繼續緊守崗位，堅持為打工仔發聲。

明報報導，港區國安法實施後，過去一年多個工會先後解散，包括反修例運動期間成立的新公務員工會、香港製藥及醫療儀器業職工總會。前線醫生聯盟因為斷莊而解散，壹傳媒工會則在蘋果日報停運後解散。

社會工作者總工會外務副會長張志偉對教協解散感可惜及遺憾，並稱社會政治氣壓非常低，各工會或面對不同壓力，相信都會思考未來發展路向及還能否繼續發揮功能。他說社總一直關心社福界議題、同工僱員權益等，會繼續秉持信念，但相信在政治表態及政治事件上會相對謹慎。

反修例運動觸發成立新工會浪潮，其間成立的香港資訊科技界工會，主席鄧卓文表示對教協解散感惋惜，不諱言看到老牌工會解散，「打壓去到這樣大，小工會的心理壓力都大」。他認為連串打壓是針對教育層面，不只於工會，同時反映香港言論自由及政治發展空間收縮。他表示一直有心理準備面對打壓，但暫相信所屬工會風險不大。至於會否迴避政治行動或議題，他說，「政不政治也不到我們決定」，未必須刻意迴避。

香港 教育 港區國安法

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