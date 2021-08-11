北京重批 港府割席 教協走過48年解散

香港教育專業人員協會10日宣布解散。（路透）

成立近半個世紀、全香港 最大的單一行業工會香港教育專業人員協會（教協），在理事會一致通過下，昨天宣布解散。

香港教協會長馮偉華說，近年社會和政治環境改變，加上近期事態急劇發展，教協承受巨大壓力，面對嚴峻的危機，理事會已盡最大努力尋求繼續運作的方法，但至今未能看到前景，難以延續工作 目標，無法找到化解危機的方案。解散是艱難、無奈和令人痛心，希望會員理解。

香港教協全名是香港教育專業人員協會，創立於1973年，是由香港各大學、中學、小學、幼稚園各級教師組成的工會，會員數多達9萬5000人。

香港教協是最大的教育團體和最大工會，也是最有影響力的泛民主派團體。7月31日，內地官媒新華社和人民日報同步出手，批判香港教協為「毒瘤」，長期從事反中亂港活動，必須割除。當日下午，香港教育局 宣布終止與教協的工作關係，也不再視教協為教職員工的代表性團體。

8月1日，香港特首林鄭月娥出面與香港教協割席，放言說任何組織在國安法下有違例，都會有法必依。

在內地出手批判、港府表態割席後，教協先表示會聚焦教育專業和權益，又宣布退出民主派團體職工盟和國際教育組織，並成立中國歷史文化工作組，這些努力看來未能消減壓力。

香港教協昨向全體會員發信，指近年社會和政治環境的改變，令教協不得不思考前路，加上近期發展，也令教協承受巨大的壓力。經過慎重考慮和深入研判之後，教協理事會9日晚上的會議上一致通過解散，並啟動相關程序。

教協表示，將按會章及相關法例處理解散安排，包括盡快召開特別會員代表大會，做好200名職員的遣散安排，停止就公共事務作評論和參與。

教協強調，必定確保會員資料保密，並保證在完全停止運作時，將會員資料全部銷毀。

香港新聞組╱香港11日電

教協上月底遭內地官媒抨擊是「毒瘤」後12天，教協宣布解散，結束48年工會事業。近日教協多項行動被視為「示好」，包括退出職工盟、推動國史教育等。教協會長馮偉華昨日形容該會上周所作的努力「無用」，批評仍從四方八面而來，令教協承受巨大壓力，在研判形勢後，理事會一致通過解散。近日有建制派及親中報章提出取締教協或對其執法，馮偉華昨未透露過去一周發生什麼事情，亦沒回應有否「中間人」發放信號促使該會解散。

明報報導，教協昨宣布解散後抨擊未止。內地官媒中通社昨引述香港律師意見，指教協解散不代表可完全逃避法律責任，「教協的管理層不要以為解散了便可逃之夭夭」。對於解散能否「保平安」，資深大律師湯家驊表示，若被控犯罪的是法人團體，例如有限公司或職工會，在相關組織解散或公司完成清盤程序後可免卻法律責任；若是團體中某人被控犯法則不受影響，即使解散後仍可被控。

本身是教協會員的中大政治與行政學系高級講師蔡子強擔心教協解散後出現骨牌效應，「其他組織或覺自己無條件頂下去，更多組織選擇解散」，最終削弱公民社會。

國際特赦組織中國組主任羅助華表示，教協遭受攻擊，突顯香港學校、大學的表達自由空間急劇收窄，「這對仍在香港運作的其他工會來說，是一個令人不安的發展」。