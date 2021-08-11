港府推5招撐體育 斥資近10億擴體院

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 代表隊在東京奧運 創下歷史佳績，為持續支援體育事業，港府昨宣布，將推出5項撐體育發展的措施，包括斥資9.9億元(港幣，下同)擴建香港體育學院（體院）新設施大樓，並爭取提早兩年於2024年6月啟用，使大樓淨作業樓面面積增9000平方米，更有一個劍擊館等。

香港文匯報報導，香港特首林鄭月娥昨出席行政會議前表示，港隊在今屆奧運取得的成就絕非偶然，除有賴運動員自身努力，他們背後體院、教練和家人的支持功不可沒。為進一步支援香港體育發展，特區政府將推出5項措施。一是加快興建體院新設施大樓，爭取提早兩年於2024年6月啟用，屆時大樓增加9000平方米淨作業樓面面積，將有一個更大的劍擊館，擴充體能科學訓練中心和運動醫學中心，並為運動員提供額外住宿設施。民政事務局將提早於今年10月底立法會休會前，向財委會申請9.9億元工程撥款。

二是政府將與賽馬會慈善信託基金各出資1.5億元，成立總額3億元的「能力提升基金」，用於運動科研、運動醫學及讓體院添置先進器材，從而提升精英運動員的能力和競爭力，以備戰未來3年包括明年杭州亞運會、2024年巴黎奧運會等國際盛事和賽事，精英運動員和傷殘運動員同樣受惠。

三是政府會在學校層面強化體育發展，以確保精英體育能夠薪火相傳。民政事務局與教育局 將盡快檢視如何在學校教育方面加強體育的投入，亦會支持學界舉辦更多活動，以及在場地上給予更多方便。當啟德體育園區在2023年落成後，會有更多場地供學界使用。

四是更好照顧全職運動員的求學需要，讓他們雙軌發展，大學教育資助委員會轄下八大院校會為運動員提供更具彈性的學習安排。由政府和商界成立的「香港運動員基金」，將繼續為雙軌發展的運動員提供獎學金，讓他們有妥善的學業安排，令家長更放心讓子女投身菁英運動員行列。

最後是，香港應把體育發展成一個事業、一個職業和一個產業，並需要場地管理、運動行政、運動科學、體育盛事舉辦等多方面人才。林鄭月娥表示，已要求民政事務局局長徐英偉主持工作小組，與商界和體育界探討香港體育產業的發展及人力需求，稍後向她提交報告。