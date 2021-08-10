英媒：中國間諜假扮難民 BNO簽證加強審查

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

英國 政府消息人士報導，有中國間諜利用倫敦提供香港 人逃離香港、入籍英國機會的「英國國民海外護照」（BNO）新制簽證 ，也加入申請想藉機潛入英國，因此當局對BNO簽證有特別嚴格的審查。

泰晤士報報導，英國當局留意到有中國的臥底特工正假扮成「難民」，透過對香港推出的BNO簽證申請到英國。該消息人士表示，「這類簽證申請有非常嚴格的身家調查，這麼做是有原因的。BNO新制的調查程序比任何其他簽證徹底得多。」

報導引述英國內政部表示，整個簽證申請程序有防護措施，以確保不會被濫用及能夠幫助到最需要的人。「BNO簽證途徑反映英國依循歷史對香港人的道德承諾。」

據報導，前港督彭定康示，英國面對的是一個會利用情報人員的極權國家，外界有理由擔心中共會在自由社會滲透情報人員，竊取保安機密。

報導又引述一名不願具名、已抵達英國的香港前區議員稱，擔心北京會透過在英國已成立的中國社團影響英國，認為英國應加強審查涉及政治活動、影響英國利益的BNO簽證申請人。

在英國協助移民港人的Jabez Lam表示，不少港人移民到英國後都非常小心，他們不知道什麼組織親中，擔心在英中國人會將他們的資料交給北京。他認為應很小心提防有否參與「鎮壓」的香港警察申請BNO簽證計畫。

報導表示，這類簽證申請總人數超過30萬，尚不知是否已有中國間諜成功藉此進入英國。