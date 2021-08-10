香港海洋公園水上樂園中秋開幕 預約逾5600人輪候

香港海洋公園水上樂園將於9月21日開放，「八彩天梯」9日先舉行下水禮讓入場人士試玩。（中新社）

香港疫情 趨緩，經濟活動逐漸恢復正常。耗資40億港元（下同，約5.1億美元）興建的海洋公園水上樂園 敲定9月21日中秋節開幕，門票根據季節、周末及平日等因素浮動定價，開幕期間成人票價320元（約41美元）起，小童票價225元起。

大公報報導，樂園昨日下午5時起開放預約，輪候人數一度多達5600人。

香港海洋公園水上樂園將於9月21日開放，「八彩天梯」9日先舉行下水禮讓入場人士試玩。（中新社）

水上樂園分五個主題區域，共27個玩樂設施。其中「躍動流域」中的「八彩天梯」升級回歸，設有8條高17米的彩虹色滑水道。玩家須趴在滑行墊上、頭部向前俯衝，先在漆黑的密封螺旋管道中旋轉，到中段重見光明，再瞬間高速沖至終點。滑倒終點設有計時器，可決出最快沖往終點的選手。

樂園票價會根據未來兩個月的季節性因素「動態訂價」。開幕期間，12至64歲人士收費320元起，周末及假期升至400元；3至11歲小童收費225元起，周末及假期升至280元，每日設有限量早鳥優惠。65歲或以上長者及殘疾人士，票價固定在150元。樂園昨日下午5時起接受網上訂票，購票網站一度擠塞，系統顯示有超過5600人輪候。

因應防疫指引，水上樂園最多可容納人數上限一半即約4500人，遊客離開水後亦需要佩戴口罩 。

呼吸系統專科醫生梁子超提醒，離開水要戴口罩「講就容易，做就難」，實際操作會很混亂。他強調，防疫風險要視乎市面有無傳播源，若本地有爆發，所有大型高風險活動都應暫停。

另據明報報導，疫情方面，昨新增兩宗輸入個案；另有少於5宗初步確診。新增的患者為39歲男子及7個月大女嬰。男患者沒病徵，於7日乘卡塔爾航空航班QR818從羅馬尼亞抵港，曾在港接種兩劑復必泰疫苗，接種日期為4月15日及5月6日。