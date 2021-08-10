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林鄭要香港電台增播內地節目 培養港人國民身分認同

香港新聞組／香港10日電
港府、中聯辦、中央廣播電視總台9日共同舉辦「盛世華章耀香江──中央廣播電視總台慶祝建黨百年精品節目香港展映啟動儀式」，林鄭月娥（中）、中聯辦祕書長王松苗（右四）、國安公署署長鄭雁雄（左四）等嘉賓出席。（中通社）
港府、中聯辦、中央廣播電視總台9日共同舉辦「盛世華章耀香江──中央廣播電視總台慶祝建黨百年精品節目香港展映啟動儀式」，林鄭月娥（中）、中聯辦祕書長王松苗（右四）、國安公署署長鄭雁雄（左四）等嘉賓出席。（中通社）

香港電台自上月中播放內地劇《號手就位》，特首林鄭月娥昨日表示，港台有責任全面落實《香港電台約章》，包括提供讓市民了解國家的節目，培養公民及國民身分認同，指明港台要增播內地節目。有學者指港台正轉型以中國發展為本位、維穩為大方向，其他電視台或亦會買「政治保險」增播內地劇。

香港電台電視大廈。（取材自維基百科）
香港電台電視大廈。（取材自維基百科）

文匯報報導，林鄭月娥昨在中央廣播電視總台（簡稱中央廣電總台，對外呼號為「中國之聲」）慶祝建黨百年精品節目香港展映活動啟動儀式上致詞表示，港府作為這次展映活動的共同主辦方，定當鼎力支持總台精品節目在香港媒體播出，讓市民可欣賞這些高質素的節目。「中央廣播電視總台在中國和海外都有強大的網路和觀眾群，其製作的節目更是首屈一指，我本人經常收看，是央視的忠實粉絲。」

明報報導，林鄭月娥表示，去年11月訪京時向中央廣電總台提出的要求獲回應，港台會致力與中央廣電總台建立長期合作夥伴關係。

據報導，港台作為公營廣播機構，有責任全面落實港台約章訂立的公共目的及使命，包括提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身分的認同感，港台電視31頻道自今年7月中開設「國劇時段」，於黃金時段播內地劇《號手就位》，並於周末晚上播內地紀錄片《我在故宮六百年》和《亞太戰爭審判》。對於中央廣電總台贈播建黨百年精品節目，她說港台會積極配合，31頻道昨已率先播放《「七一勳章」頒授儀式》，今將播放慶祝中共100周年的文藝演出《偉大征程》，另8月中新設「周末國劇影院」。

報導指出，大新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，港台最新節目表反映港台正轉型，意圖改變港人對國家的看法。她相信港台日後節目會以維穩為大方向，難再有尖銳批判，其他電視台亦可能會買「政治保險」，增播內地劇，配合港府主旋律。

另據自由亞洲電台報導，浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，如果香港電台變成如同深圳電視台般的角色，會令香港電台失去作為公共廣播的功能。

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