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香港奪1金2銀3銅 征奧史最佳 獎牌榜排第49

香港新聞組／香港9日電
香港代表團旗手(前)8日在東京奧運會閉幕式入場。（路透）
香港代表團旗手(前)8日在東京奧運會閉幕式入場。（路透）

東京奧運會昨日閉幕，香港單車女選手李慧詩昨天上午在場地自由車女子爭先賽上，為香港摘下第3面銅牌。香港隊共計收穫1金2銀3銅在獎牌榜位居第49位，創歷來最佳紀錄。根據恆基精英運動員嘉許計畫，今次港將累積總獎金近2000萬港元（約257萬美元）。

香港隊這次在東京奧運收穫1金2銀3銅，創歷來最佳紀錄。圖為8日銅鑼灣大屏幕回放選...
香港隊這次在東京奧運收穫1金2銀3銅，創歷來最佳紀錄。圖為8日銅鑼灣大屏幕回放選手張家朗勇奪金牌畫面。（中通社）

此前，擊劍男子選手張家朗已於7月26日為港摘下回歸後首面金牌；游泳女子選手何詩蓓則在7月30日的200公尺和100公尺自由式比賽中，4度刷新亞洲紀錄摘下2面銀牌；桌球女子團體杜凱琹、李皓晴及蘇慧音及空手道女子選手劉慕裳，則在8月5日分別於團體賽和個人形賽事中獲得銅牌。

文匯報報導，現年24歲的張家朗8強戰在瀕臨出局之際連刺6劍，以15：14反勝俄羅斯劍手保洛達卓夫，成為奪金路程最經典一幕。張家朗在4強再以15：10輕取捷克秋皮尼奇，到金牌戰再一路領先下以15：11刺走義大利加羅素，成為回歸後首位踏上奧運之巔的港將。

擁有愛爾蘭血統的「女飛魚」何詩蓓，今次東奧手執6張入場券，包括50米自由泳、100米自由泳、200米自由泳及3項接力。結果她在強項100米自及200米自成功奪得銀牌，是香港泳隊首次贏得奧運獎牌，也是首位一屆奧運獲得超過一面獎牌的港將。

空手道是東京奧運新增比賽項目，不過未被巴黎奧委會接納，3年後將被剔除，今次也許是29歲的劉慕裳一生中唯一亮相奧運舞台的機會。劉慕裳在銅牌戰勝出，為香港贏得這面前無古人的奧運銅牌。

2012年倫敦奧運獲得凱林賽銅牌，但5年前於里約卻空手而回的李慧詩，在職業生涯尾聲終於再贏得奧運獎牌。這位34歲的「女車神」在強項爭先賽發揮強勁後勁，踩出一面銅牌，也使她成為唯一能在兩屆奧運獲獎的香港運動員。

由杜凱琹、李皓晴、蘇慧音及朱成竹（後備）組成的女子乒乓球隊，銅牌戰面對死敵德國隊，教練李靜變陣改派資歷最淺的蘇慧音負起兩場單打的重任，結果蘇慧音獨取兩分，助港隊以3：1勝出，為女乒創造歷史。

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