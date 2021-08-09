香港增輸入2例確診 澳門全民檢測皆陰性

澳門連續5天無新增確診病例，全民核酸檢測結果皆為陰性；圖為市民進行核酸檢測採樣。（新華社）

此前已有一段長時間新冠肺炎「零確診」的澳門 日前再爆疫情，新增確診的一家四口經澳門有關部門證實是感染Delta變種病毒，並於4日啟動全民核酸檢測 。澳門政府8日宣布，全民檢測所有結果均呈陰性，且已連續5天無新增確診病例。此外，香港8日新增兩宗新冠肺炎確診個案，均為輸入病例。

文匯報報導，澳門全民檢測所有結果均呈陰性，澳門政府昨指，若重點觀察人群並無新增新冠病毒陽性個案，將不會進行第二次全民核酸檢測。

澳門山頂醫院醫務主任戴華浩8日於記者會上指出，由於社區傳播風險仍然存在，政府仍會集中精力，追蹤重點人群，包括密切和次密切接觸者，同軌跡等人士的核酸檢測和健康情況；以及擴大排查範圍，除了在患者住所和工作地點的紅碼、黃碼區人士，亦呼籲曾經與其中一名患者同巴士的人士，與應變協調中心聯絡，「社區風險仍無處不在，我們會做最壞的打算，做最好的準備。」

戴華浩續說，會用電話聯絡逾4700名仍未接受檢測人士，包括2259名澳門居民及2445名旅客或外地僱員，了解他們無參與檢測的原因，然後安排他們盡快做檢測。如果該些人士仍然拒絕做檢測，會要求警方協助，或將堅持不接受檢測人士強制隔離14天。

疫情緩和後，市民生活逐步恢復正常，圖為市民和遊客8日乘坐觀光巴士遊覽香港島。（中新社）

明報報導，香港昨增兩宗新冠病毒輸入個案，兩名患者分別由美國 及日本抵港，其中美國抵港者曾於當地接種兩劑復必泰疫苗，並驗出L452R變異病毒株；另一日本抵港的患者有否同樣帶有L452R，有關檢測結果有待確認。另昨初步確診個案少於5宗。

此外，報導稱，由今日起曾逗留廣東省以外其他內地地區或澳門的人，登上民航客機赴港時，須出示預定起飛時間前72小時內的病毒核酸陰性結果證明，未能出示有關證明的人將不能登機。