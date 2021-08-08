香港女車神李慧詩 奧運單車爭先賽摘銅 生涯第2面銅牌

李慧詩8日在東京奧運單車女子爭先賽贏得生涯第2面奧運銅牌。圖為她7日挺入4強。（Getty Images）

香港 「女車神」李慧詩昨天以極佳的狀態首次打入奧運 爭先賽準決賽，今早4強戰雖不敵烏克蘭 車手絲達妮高娃，稍後勇擒德國勁敵軒絲贏得銅牌，摘下港隊本屆賽事第6面獎牌，這也是她生涯第2面奧運銅牌。

李慧詩今日在準決賽力拚下以0：2惜負25歲的歐錦賽應屆銅牌得主、烏克蘭的絲達妮高娃；收拾心情轉戰銅牌戰硬撼德國新星軒絲。23歲的軒絲是應屆2020柏林世界錦標賽爭先賽冠軍，今屆東奧亦拿下一面團體競速賽銀牌。雙方最後一次對壘正是去年世錦賽4強，軒絲當時以直落2局獲勝，也終止了李慧詩長達20個月的爭先賽不敗紀錄。

李慧詩（前）8日在東京奧運單車女子爭先賽贏得銅牌。圖為她7日挺入4強。（路透）

兩人相隔17個月後再次正面交鋒，李慧詩在銅牌戰首回合首回合憑出色的發揮，後發先至拔下頭籌，次回合連捷，為港摘下東奧第6面獎牌。

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李慧詩過去兩戰奧運爭先賽皆無緣前四，於2012倫奧及2016年里奧分別取得第10名及第6名，今次第3次征戰奧運終於在這個項目上取得突破。

明報報導，34歲的李慧詩埋首伊豆單車館奮戰4天，上周四於競輪賽（又稱凱林賽）準決賽止步，前天在女子爭先賽又一度跌入復活賽，且在同日的第2圈不敵英國隊名將瑪珍治，讓不少人為她捏一把冷汗。昨在12強起保持3場全勝，先在12強戰勝了年輕12歲的法國車手歌絲，然後在8強中，以直落兩場淘汰上屆奪銅的瑪珍治，報「一箭之仇」，成功打入4強。

李慧詩2018年獲選為香港十大傑出青年。她於2012年夏季奧林匹克運動會自由車女子競輪賽中贏得銅牌；2013年世錦賽在500米計時賽贏得金牌，成為香港首位女子單車世界冠軍；2019年世錦賽先後在爭先賽及競輪賽贏得金牌。