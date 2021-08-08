香港重畫風險區 機場18日起提供自費驗抗體

香港7日新增7例境外移入新冠肺炎確診病例，他們全部接受過完整的疫苗接種。圖為7日抵達香港機場準備接受檢疫的旅客。（中通社）

香港 政府昨公布，8月9日起將海外地區重新畫分為高、中、低風險地區，並按風險程度實施相應的登機、檢疫及檢測 要求；9日起將依按家庭友善原則，實施同行小童（兒童）的登機及檢疫安排；18日起，會在香港機場為抵港人士提供自費血清抗體檢測服務。

香港政府重畫風險地區，按港府8月2日的公布，高風險A組指明地區只容許已完成疫苗 接種的香港居民登機到港；中風險B組指明地區容許香港居民及已完成疫苗接種的非香港居民登機到港；而低風險C組指明地區，則容許任何香港居民或非香港居民登機到港。

在實施新的風險畫分的同時，港府新實施依家友善原則處理同行小童的登機及檢疫安排。未接種新冠疫苗的12歲以下小童，可以與符合登機到港條件的陪同人士，一同登機抵港，並接受強制檢疫。若有關小童曾於高風險地區逗留，抵港後必須與陪同人士一同於酒店強制檢疫21天，並於抵港第26天接受強制檢測。

港府18日起，會在香港機場為合格抵港人士，提供自費血清抗體檢測服務。已經完成接種新冠疫苗、從中風險地區抵港的人士，如果未持有認可血清抗體檢測陽性證明，可以選擇在抵港後，在檢測待行期間，自費抽血驗抗體。

血清抗體測試約在兩天內會有結果，如結果呈陽性，衞生署會經指定檢疫酒店聯絡相關人士，將其強制檢疫期縮短至7天，相關人士隨後可與指定檢疫酒店就餘下7晚的房間預訂期安排退款。並確認核酸檢測陰性後，可乘搭港府安排的指定車輛離開機場，前往指定檢疫酒店強制檢疫。

港府發言人強調，在機場自費血清抗體測試人士，仍須在登機時出示在香港指定檢疫酒店預訂房間不少於14晚的確認書，否則不能登機來港。