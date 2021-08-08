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光顧無牌按摩店 蔡展鵬平調人事處長 退休警官：難服眾

香港新聞組／香港8日電
香港信報名筆林行止昨天宣告擱筆，表示這是在健康條件尚可並在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港信報名筆林行止昨天宣告擱筆，表示這是在健康條件尚可並在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

因涉光顧無牌按摩店，香港警務處國安處長蔡展鵬休假受查近五個月，警務處長蕭澤頤昨表示，律政司表示確定事件不涉刑事成分，警務處已交公務員事務局轄下的公務員紀律祕書處處理；蔡展鵬平調任警務處人事及訓練處長，將於8月中之前復工

明報報導，有近年退休、曾在警察總部專責紀律事宜的首長級警官稱認為，蔡展鵬涉紀律問題，但被調至一個管理所有警務人員紀律的崗位，形容有關調動「矛盾」和難以服眾。另有學者認為，即使蔡沒干犯刑事罪行，亦不代表沒有任何不恰當行為，認為最低限度應待其內部調查完結後才讓其復職，否則影響公眾觀感。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，蔡展鵬涉光顧無牌按摩店的醜聞於5月11日深夜爆出，翌日下午時任警務處長鄧炳強見記者交代，稱案件由O記調查。5月18日，O記總警司黃維披露案發於3月下旬，警方巡查灣仔一間無牌按摩店涉經營色情場所，在現場發現蔡展鵬。黃當時稱調查後未見違法或不道德行為，已轉交律政司審視案件。

報導稱，蕭澤頤昨交代最新發展，指律政司已確定事件沒有刑事成分，警方作出初步的紀律覆檢後，已將案件交給公務員紀律祕書處，按照《公務人員（管理）命令》處理。被問及事件為何不涉刑事成分，律政司回覆指不評論個別事件。

報導指出，蕭澤頤亦公布，蔡展鵬將於8月中之前復工，並調任警務處人事及訓練處長。原任人事及訓練處長的周一鳴，據悉會調任刑事及保安處長；而早於6月公布署任警務處副處長（行動）的袁旭健，則不會同時處理刑事及保安處的崗位，料短期內會「坐正」副處長一職。至於國安處長職務，據悉仍維持由助理處長簡啟恩及江學禮同時署任。蔡展鵬是次調任屬「平調」，職級不變。

復工 警察 退休

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