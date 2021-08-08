光顧無牌按摩店 蔡展鵬平調人事處長 退休警官：難服眾
因涉光顧無牌按摩店，香港警務處國安處長蔡展鵬休假受查近五個月，警務處長蕭澤頤昨表示，律政司表示確定事件不涉刑事成分，警務處已交公務員事務局轄下的公務員紀律祕書處處理；蔡展鵬平調任警務處人事及訓練處長，將於8月中之前復工。
明報報導，有近年退休、曾在警察總部專責紀律事宜的首長級警官稱認為，蔡展鵬涉紀律問題，但被調至一個管理所有警務人員紀律的崗位，形容有關調動「矛盾」和難以服眾。另有學者認為，即使蔡沒干犯刑事罪行，亦不代表沒有任何不恰當行為，認為最低限度應待其內部調查完結後才讓其復職，否則影響公眾觀感。
來源：香港電台視像新聞臉書專頁
據報導，蔡展鵬涉光顧無牌按摩店的醜聞於5月11日深夜爆出，翌日下午時任警務處長鄧炳強見記者交代，稱案件由O記調查。5月18日，O記總警司黃維披露案發於3月下旬，警方巡查灣仔一間無牌按摩店涉經營色情場所，在現場發現蔡展鵬。黃當時稱調查後未見違法或不道德行為，已轉交律政司審視案件。
報導稱，蕭澤頤昨交代最新發展，指律政司已確定事件沒有刑事成分，警方作出初步的紀律覆檢後，已將案件交給公務員紀律祕書處，按照《公務人員（管理）命令》處理。被問及事件為何不涉刑事成分，律政司回覆指不評論個別事件。
報導指出，蕭澤頤亦公布，蔡展鵬將於8月中之前復工，並調任警務處人事及訓練處長。原任人事及訓練處長的周一鳴，據悉會調任刑事及保安處長；而早於6月公布署任警務處副處長（行動）的袁旭健，則不會同時處理刑事及保安處的崗位，料短期內會「坐正」副處長一職。至於國安處長職務，據悉仍維持由助理處長簡啟恩及江學禮同時署任。蔡展鵬是次調任屬「平調」，職級不變。
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