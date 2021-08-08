香港教協若違國安法 教育局長：會依法辦事

香港示意圖。圖／shutterstock

香港教育局 7月31日宣布終止與教協工作關係，教育局局長楊潤雄昨天在商台節目時表示，如教協過往行為涉違反國安法，相信有關部門會調查及跟進，惟港府要取締任何組織，都要有充分理據、依法辦事。

香港01報導，楊潤雄表示，過去一直有評估教協的言行，留意到在社會動亂期間，教協未能發揮作為專業教育團體的角色，帶領老師讓學生學識守法，甚至鼓勵教師罷課 ，將政治帶入校園。

他又在港台節目中提到，相關決定是考慮到社會上不同人士的聲音，至於新華社及人民日報的相關評論文章，他就認為是反映社會不少人都留意到問題，「忍不住」出聲。

此外，港大校委會早前決定，禁止所有參與港大學生會評議會上月7日會議的學生進入校園。楊潤雄表示，評議會通過的議案是「完全錯誤」，相信校方相關決定是基於風險評估，做法合理，又認為做法並非懲罰學生，故無違反無罪假定。

另據大公報報導，楊潤雄昨日在電台節目中表示，教育局在考慮及觀察教協過往的表現後，才決定終止與教協合作。他強調，沒有考慮教協的政治取向，亦沒有與其他教育專業團體作比較，強調是視乎教協整體的行為、對教育界有何影響、是否能協助教師專業發展等。