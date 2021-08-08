我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

香港教協若違國安法 教育局長：會依法辦事

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港教育局7月31日宣布終止與教協工作關係，教育局局長楊潤雄昨天在商台節目時表示，如教協過往行為涉違反國安法，相信有關部門會調查及跟進，惟港府要取締任何組織，都要有充分理據、依法辦事。

香港01報導，楊潤雄表示，過去一直有評估教協的言行，留意到在社會動亂期間，教協未能發揮作為專業教育團體的角色，帶領老師讓學生學識守法，甚至鼓勵教師罷課，將政治帶入校園。

他又在港台節目中提到，相關決定是考慮到社會上不同人士的聲音，至於新華社及人民日報的相關評論文章，他就認為是反映社會不少人都留意到問題，「忍不住」出聲。

此外，港大校委會早前決定，禁止所有參與港大學生會評議會上月7日會議的學生進入校園。楊潤雄表示，評議會通過的議案是「完全錯誤」，相信校方相關決定是基於風險評估，做法合理，又認為做法並非懲罰學生，故無違反無罪假定。

另據大公報報導，楊潤雄昨日在電台節目中表示，教育局在考慮及觀察教協過往的表現後，才決定終止與教協合作。他強調，沒有考慮教協的政治取向，亦沒有與其他教育專業團體作比較，強調是視乎教協整體的行為、對教育界有何影響、是否能協助教師專業發展等。

教育局 香港 罷課

上一則

光顧無牌按摩店 蔡展鵬平調人事處長 退休警官：難服眾

下一則

「不屈服中」 澳洲醞釀制裁新法 矛頭或直指向北京

延伸閱讀

台灣收緊港人居留審查 香港成兩岸角力前哨點

台灣收緊港人居留審查 香港成兩岸角力前哨點
國安法限自由 端傳媒總部遷星 媒體人、藝術家紛傳離港

國安法限自由 端傳媒總部遷星 媒體人、藝術家紛傳離港
國安法限制自由 端傳媒離港、藝術家黃國才遷台

國安法限制自由 端傳媒離港、藝術家黃國才遷台
東奧／港人看比賽噓中國國歌 分析指可能觸犯國安法

東奧／港人看比賽噓中國國歌 分析指可能觸犯國安法

熱門新聞

廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
中國女排隊無緣在小組出線。和阿根廷比賽結束後，隊員向郎平鞠躬。 （新華社）

東奧／郎平謝幕 中國女排90度鞠躬哭喊「對不起」

2021-08-04 02:26
上海電氣集團股份有限公司總裁黃甌，5日突然離世。（取材自人民網）

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

2021-08-06 10:00
中國射擊運動員楊倩，拿下東京奧運會首枚金牌。（路透）

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

2021-08-06 08:00
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」