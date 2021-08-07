港選委提名期首日 310人送件報名 2成上屆提名林鄭

香港選舉委員會界別分組一般選舉6日開始接受提名。地產界、工程界、飲食界、旅遊界等界別多名參選人陸續前往選舉主任辦事處，遞交提名表格或選舉文件。（中通社）

香港 「完善」選舉制度後首場選委會選舉將於9月19日舉行，6日是提名 期首日，獲提名參選及指定團體310人中，有至少65人、即兩成人在上屆特首選舉曾提名林鄭月娥。

明報報導，多名建制派合組名單參選，共226人報名參選由選舉產生的席位，另有25份提名共84人參加由提名產生的席位。曾為林鄭助選的盛智文昨率領16人名單報名參選飲食界選委，被問到會否支持林鄭連任，他稱言之尚早，又說若林鄭是來屆特首選舉中最佳候選人，會支持她，並形容林鄭「進步很大」。

另據美國 之音報導，儘管建制派踴躍參選，但香港民意研究所公布一項共有5916人參與的網上民意調查，顯示有57%的受訪者不熟悉新制度下的選委會界別分組選舉；超過4成認為該選委會選舉沒有民意代表性，認為有代表性只有15%。其中，5047名自稱民主派支持者的受訪者當中，71%表示不熟悉新制度下的選委會界別分組選舉，表示熟悉的只有7%。586名自稱非民主派支持者當中，亦有48%受訪者不熟悉該分組選舉，表示熟悉的只有13%。

報導指出，選舉觀察計畫項目幹事盧睿敏表示，民調結果反映整個選委會界別分組選舉的代表性非常薄弱，選舉結果容易被官方操縱。香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛補充，他曾經擔任兩屆高等教育界選委，加上他曾經當選立法會直選議員，亦是當然的選委，他批評新選制之下，選委會候選人必須經過資格審查委員會的評核，令很多參選人卻步。

中央修改香港選舉制度後，選委會由1200人增至1500人，分五大界別，繼續採用全票制，多名建制派合組人數與席位相同的名單出選。下屆特首選舉參選人至少要取得188個選委提名、每個界別參與提名的委員不少於15人。據報導，雖然選委會成員及界別有所增加，但是選民基礎卻大幅倒退，據選委會最新的臨時投票登記冊，載有接近7900名登記選民，相對修改選舉制度前的接近25萬名選民，新一屆選委會的選民人數大幅下跌97%。