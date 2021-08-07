新聞評論／香港選舉季開鑼 觀察未來3風向

香港示意圖。圖／shutterstock

8月6日星期五，香港 選舉委員會的選舉提名期開始，由此香港的選舉季算是開鑼。之所以說是選舉季，是未來一連三個季度，將有三場選舉。香港一場大變，要在這三場選舉後才算定局，是以可觀香港未來的風向。

說香港未來三季有三場選舉，是說在北京 人大常委會改寫香港選制之後，要展開三場選舉，包括選舉委員會選舉、立法會選舉、香港特首選舉。這三者之間相互關連，原來選舉委員會只負責選特首，現在選舉委員會本身也要進立法會；因應議席的決定比率，立法會由選舉委選舉定了大局；選委會和立法會的構成，又影響到未來特首人選，雖不決定誰來出選，但影響票數好不好看。

三場選舉，時間大致是第一場香港選舉委員會選舉在本季8月6日開始提名到9月19日選舉；第二場立法會選舉由第四季的10月開始熱身，到12月19日投票 ；第三場香港特首選舉，在明年首季1月開始造勢，到3月27日投票。

說三場選舉將吹出香港未來的風向，首先就是香港的管制體制，是否由五光十色走向清一色。北京年初說「不搞清一色」，由最近的放風看來，已後悔這麼說了，警察出身的香港政務司司長李家超，主持一個全新的資格審查委員會，選委會報名一開始他就說，資審會會嚴格把關，杜絕「假意扮真心」擁護「基本法」及效忠特區的人士入閘。會審視有關人士過往的言行、文章、立場和看法等，不能危害國家安全，如果有人提供虛假資料，涉及其他罪行問題，會按實際情況處理。

第二個風向，是民主派的動向。香港較激進的民主派政黨社民連，6月1日第一個出來表示不會參與選委會、立法會的選舉。香港最大的民主派政黨民主黨已表態不會與選委會選舉，但立法會選舉還得看黨內意見；目前選委選舉，民主派現任選委一個個出來說不再參選了。

第三個風向，就是選民的投票，這一投票不看兩頭只看中間，即選委會選舉和特首選舉都沒有深入研究必要，只需研究立法會選舉，因其雖壓縮到底也還有地區直選，所以看整體投票率和地區直選的投票狀況，也可透出點香港未來的風向。