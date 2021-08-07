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香港政務司長李家超：逐一慎審參選人 拒假效忠者入閘

香港新聞組／香港7日電
香港政務司司長李家超表示，杜絕「假意扮真心」擁護基本法及效忠特區的參選人「入閘」。（中通社資料照片）
香港政務司司長李家超表示，杜絕「假意扮真心」擁護基本法及效忠特區的參選人「入閘」。（中通社資料照片）

改制後功能大升級的選舉委員會，下月舉行界別分組選舉，提名期6日展開，為期7日，新任政務司司長、候選人資格審查委員會主席李家超稱資審會將嚴格把關，謹慎並全面審查每一名申請人、獲提名人士及候選人，杜絕「假意扮真心」擁護基本法及效忠特區的參選人「入閘」，又指港府不會因參選人批評港府、不滿港府，就把參選人拒諸門外，「可以批評，可以對港府不滿，但不可以做危害國家安全的事情。」

香港01報導，李家超接受港媒專訪，指選委會選舉提名期結束後，資審會將在26日刊憲，公布所有有效名單，又稱資審會將會嚴格把關，謹慎及全面審查每一名申請人、獲提名人士及候選人，所有掌握的資料均會充分考慮，如有否做過違反「負面」清單行為，當中涵蓋過去的言行、文章、立場、與「某些人」交往情況等，形容「絕不遺漏」。

李家超重申，每一名參選人都要審查，至於目前掌握甚麼資訊，稱很多也屬公共資訊，包括有關人士過往的言行、文章、立場和看法等，強調資審會將所有杜絕「假意扮真心」擁護基本法及效忠特區的參選人「入閘」，又強調不是要搞「清一色」，港府不會因某人批評港府或持相反意見，將參選人拒諸門外，「可以批評，可以對港府不滿，但不可以做危害國家安全的事情。」

他指，資審會將在本月26日，刊憲公布所有有效名單及未獲通過審查的人數，並會向被DQ者告知原因，若當中涉國安委意見，參選人不能上訴。

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