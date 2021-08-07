助港人落腳 英、加「救生艇」最寬鬆

各國陸續推「救生艇」計畫，供港人落腳。英國、加拿大最寬鬆。圖為香港機場近日湧現大量移民人潮。（Getty Images）

港區國安法下，香港 部分泛民派及抗爭者被迫離開家鄉，也有擔心政局的港人家庭選擇移民 。香港機場近日湧現大量人潮，出境的登記櫃台前大排長龍。

據香港民意研究所3月發布報告，有21%受訪者表示計畫永久離開香港，即每5名港人就有1人想移民。若按香港總人口750萬計算，可能移民人數將逾150萬。

各國陸續推「救生艇」計畫，供港人落腳。德國之聲報導，英國 針對國民海外護照（BNO）持有人推「五加一」計畫，1月31日起生效。BNO港人可攜帶家屬前往英國5年，之後可申請永久居留權，再住1年後可入籍英國。英方估計合資格港人達290萬人，加上直系親屬達520萬人。美銀行預計，港人移居英國會在今年引發360億美元資本外流。

加拿大去年11月宣布「救生艇」計畫，只要持有BNO或特區護照，並在過去5年內在加拿大的大專院校或海外同級院校畢業，便可申請，不設年齡限制。今年6月進一步放寬，首類申請者須於過去3年，在加獲學位；第二類則須於過去3年，在加工作至少1年等。

澳洲去年7月公布多項惠及港人簽證政策，包括延長香港畢業生或臨時技術簽證5年，以及透過優才和商業創新及投資移民項目吸引香港人才等。

美國務卿布林肯5日表示，總統拜登指示，延後香港居民在美強制離境的期限18個月。美參議員盧比歐曾推「香港避風港法案」，如獲通過，將為參加過和平示威並有充分理由擔心被迫害的香港人，提供申請「第二類優先難民」權利。

德國難民政策完善，數名港人已循此途徑移居德國。