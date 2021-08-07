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李慧詩場地單車爭先賽再「復活」 爭入8強

香港新聞組／香港7日電
香港單車運動員李慧詩6日在東京奧運場地單車女子爭先賽復活賽擊敗美國對手，再度有驚無險晉級12強賽。（中通社資料照片）
香港單車運動員李慧詩6日在東京奧運場地單車女子爭先賽復活賽擊敗美國對手，再度有驚無險晉級12強賽。（中通社資料照片）

東京奧運場地單車女子爭先賽昨天起一連三天進行，香港獎牌希望李慧詩在第2圈失利，幸好在之後的復活賽擊敗了美國對手，再度有驚無險晉級12強賽。在今天進行的12強賽，李慧詩被編入第4組，將於下午2時39分與法國車手歌絲，爭取晉級半準決賽。

李慧詩前天於競輪賽（又稱凱林賽）踩至準決賽止步，只在名次賽收穫第8名，失落首個衝牌機會。

大公報報導，李慧詩在率先進行的資格賽做出10秒538成績，以第9名順利入圍1/32決賽，但另一港隊代表李海恩只能以11秒232的成績排第28，未能踩入前24而無緣之後的比賽。李慧詩在1/32決賽排第9組，對手為立陶宛的38歲老將古碧姬蒂，結果較對方快0.102秒率先衝線，晉級第2圈。第2圈賽排最後一組亮相的李慧詩，對手為上屆里約奧運爭先賽銅牌得主、28歲英國好手瑪珍治，結果以慢0.025秒惜負，跌落復活賽。

在復活賽中，34歲的李慧詩排第一組比賽，休息時間不到半小時，對手是較自己年輕6歲的美國車手葛比。李慧詩早段跟隨在葛比之後，雖然一度被對手拉開距離，但到了最後一圈李慧詩發揮最擅長的後上爆發力，從外檔後上超越葛比，最終較對方快0.168秒衝線，成功躋身今天的12強賽。

李慧詩在2012年倫敦奧運及2016年里約奧運於爭先賽分別只獲第10和第6，但她近年成績斐然，在之前的東奧計分周期內曾保持18個月不敗，2019年世界錦標賽更勇奪金牌，其中在4強就是擊敗了今天12強賽的對手歌絲，並在9個世界盃分站贏得8個冠軍。晉級12強的選手還有德國的軒絲和俄羅斯的禾露娃，兩人都被視為本屆爭先賽的奪牌熱門，其中軒絲在今天的12強賽的第3組與中國的鍾天使較量。

12強賽的車手會分為6組比賽，採取一對一淘汰制，勝出6人直接晉級8強，落敗的6人將分為兩組、每組3人進行復活賽，每組勝出的一人取得餘下兩個8強席位，8強開始不再設有復活賽，直至決賽皆採取3局2勝制。

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