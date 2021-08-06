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港女乒團、空手道摘銅寫歷史「比金牌戰更熱血」

香港新聞組／香港6日電
港隊在女乒團體賽拿下銅牌。（路透）
港隊在女乒團體賽拿下銅牌。（路透）

港將昨於東京奧運大舞台，一天之內奪下兩面獎牌。乒乓球隊早上以場數3：1反勝德國，摘下女子團體銅牌；8小時後的日本武道館，再有空手道劉慕裳，一擊即中添得個人形項目銅牌。港隊在兩個項目齊寫第一次，也是首度在一天內掃走兩牌，累計1金2銀2銅，暫在獎牌榜並列39位。

綜合媒體報導，昨日乒乓球女子團體銅牌戰，香港對陣德國，在先輸一場雙打的情況下，隨後連勝三場單打，蘇慧音獨得兩分，香港總比分3：1逆轉德國隊獲得季軍，這也是香港女隊首次獲得奧運獎牌。

第一場雙打爭奪，杜凱琴／李皓晴迎戰單曉娜／索爾佳，15：13，連扳三局為德國隊先得1分。

第二場單打較量，蘇慧音面對德國削球手韓瑩，港隊扳平比分。

第三場單打爭奪，杜凱琴對戰索爾佳，以11：9獲勝直落三局，香港隊總比分反超。

第四場單打對決，蘇慧音面對單曉娜，直落三局，為香港鎖定勝局。

據報導，觀看直播的網友形容賽事比金牌戰更熱血，大讚三名運動員非常爭氣，又指帶領團隊的教練李靜是比賽的MVP（最有價值成員）。

港隊創下女子隊在奧運乒乓球賽事中最佳成績，教練李靜成為香港首人以運動員及教練身分獲得奧運獎牌；總教練陳江華則繼2004年雅典奧運李靜/高禮澤的男雙銀牌後，帶來第二面奧運獎牌。

報導稱，空手道港將劉慕裳昨日在女子個人形項目銅牌戰，力挫土耳其隊選手摘銅，拿下奧運史上首面空手道獎牌。

劉慕裳昨早戰畢初賽及排名賽，傍晚於銅牌戰第一組迎戰土耳其隊選手保贊（Dilara Bozan）。保贊率先上場獲26.52分，劉慕裳施展拿手套拳「北谷屋良公相君」，獲26.94高分，為空手道港隊首奪奧運銅牌。

報導說，這面銅牌也是空手道本屆首獲納入奧運項目後，首面獲得的獎牌，下屆巴黎奧運剔除空手道項目，現年29歲的劉慕裳如願在空手道聖地日本武道館踏上頒獎台。

二選一 空手道女將劉慕裳奪下空手道個人賽銅牌。（路透）
二選一 空手道女將劉慕裳奪下空手道個人賽銅牌。（路透）

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