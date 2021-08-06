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港入境條例上路 加拿大示警：恐被阻離境

香港新聞組／香港6日電
香港「2021年入境（修訂）條例」在本月1日生效後，加拿大更新對香港的旅遊警示，指根據有關修訂，香港政府可能會阻止特定個人離境。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港「2021年入境（修訂）條例」在本月1日生效後，加拿大更新對香港的旅遊警示，指根據有關修訂，香港政府可能會阻止特定個人離境。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港「2021年入境（修訂）條例」在本月1日生效後，加拿大3日更新對香港的旅遊警示，指根據有關修訂，香港政府可能會阻止特定個人離境。香港保安局過去曾否認有關說法，指修訂不會影響香港居民出入境自由。外界擔憂香港將實施與內地一般的出境禁令。

香港01報導，加拿大政府3日更新對香港旅遊警示，內容提到香港「2021年入境（修訂）條例」在8月1日生效，香港政府可能會阻止特定個人離境，又指在欠缺對法律的釐清下，這些新權力可能涉及對個人、其家庭或僱主、刑事和民事事務的調查。

加拿大政府稱「在你嘗試離開香港前，你可能不會知道自己是遭限制行動的對象，可能難以從當地部門獲取有關行動限制的信息。若你因行動限制而無法離開香港，那麼諮詢律師並通知加拿大駐香港總領事館。」

加拿大政府部門又在推特發文，指在香港有關修訂下，包括外國人在內的個人，可能無法離境。

有關「入境條例」修訂內容包括賦權香港保安局局長可以制訂規例，推行「預先通報旅客資料」系統，又指保安局局長在修例後可賦權予入境處處長，指示某運輸工具不可運載某人，引起社會關注。

香港保安局之後表示，「預先通報旅客資料」系統會在立法會審議並通過附屬法例，及批准撥款建立所需系統後才正式落實，不會在現階段生效。

保安局曾發表聲明，指修訂目的是為了履行香港特別行政區在「國際民用航空公約」下的國際責任，有關系統的目的是要求來港、而非離港的航機提供乘客資料，並不會對香港居民出入境自由有任何影響。

另據中央社報導，中國通常會對挑戰當局的社運人士祭出「出境禁令」，也會困住涉及商業爭議的商務人士。

美國與英國等一些西方國家已批評此法，但加拿大率先在旅行警示中明確提到有禁止出境的風險。

香港政府表示，這項法律不會用於出境的民眾，而是在阻止非法移民抵港。不過，這項新法的用詞並未將權限設定於入境航班或移民，法律專家說，新法也適用於離港的任何人。

香港 加拿大 非法移民

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