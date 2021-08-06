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康復者免疫力差 港復陽逾200宗 加快打疫苗有助減傳播

香港新聞組／香港6日電
香港至今錄得逾200宗確診後出現的復陽個案。圖為香港市民在社區疫苗接種中心接種疫苗。（中新社資料照片）
香港至今錄得逾200宗確診後出現的復陽個案。圖為香港市民在社區疫苗接種中心接種疫苗。（中新社資料照片）

近日初步確診的43歲地盤男燒焊工人昨日證實確診，衞生防護中心認為屬於早前未被確診的「復陽」個案。香港至今錄得逾200宗確診後出現的復陽個案，而據國內外醫學雜誌研究顯示，復陽個案比率約為一至兩成，但未有證據顯示患者具有傳染性。

大公報報導，有醫學專家分析表示，復陽較易發生在免疫力較弱的人身上，傳染性很低，患者一般無需藥物治療。不過，專家也指出，「走漏」患者現象在全球普遍出現，提高疫苗接種率，有助大幅減慢病毒在社區傳播。

復陽一般指康復的新冠患者的核酸檢測又呈現陽性，香港的復陽個案主要經公立醫院錄得。醫院管理局表示，截至8月3日，香港公立醫院錄得235名病人於出院後，再次對新冠病毒測試呈陽性反應，當中有一位病人證實屬再次感染。

醫管局臨床傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢表示，復陽較易發生於免疫力弱者，傳染性很低，一般無需藥物治療。港大公共衞生學院教授潘烈文早前引述醫學雜誌指出，復陽個案關乎取樣，逐漸康復的患者體內病毒量會下降至極低水平，極大機會檢測結果呈陰性，但醫學界不排除康復者體內仍可排出極少量已死的病毒，被抽中後或會出現陽性結果，便是復陽現象。

據報導，就香港昨日正式確診、被列為本地源頭不明個案的43歲地盤男燒焊工（第11999宗），衞生防護中心稱，檢視流行病學資料、臨床數據和化驗結果，認為與早前未被確診的「復陽」個案吻合。

該患者在近兩月的定期檢測結果呈陰性，但抗體檢測呈陽性，是否意味社區有「走漏」隱形患者？呼吸系統專科醫生梁子超表示，所謂「走漏」個案現象在全球普遍，「發現的個案只占全部染疫者的一部分，因為無病徵或病徵輕微者未篩查出。」

梁子超指出，如復陽患者並非近期感染及攜帶變種病毒，一般出現沒有病徵、病毒量低且驗出抗體者，傳播風險低，對社區威脅不大。

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