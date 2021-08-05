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香港六四博物館上線 宣布脫離支聯會

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港支聯會籌建、展示「六四事件」相關資料的「六四記憶 •人權博物館」昨天在網上對外開放，但強調博物館自開館日起「脫離」支聯會。

香港市民支援愛國民主運動聯合會公布這項決定時，同時強調「燭光不滅、真相不死、跨越時空、抗爭到底」的立場。

支聯會表示，由於香港政治環境急劇變化，政治打壓愈演愈烈，「六四紀念館」目前已關閉，待日後找到適當方式或地點，才考慮重新開放。

據公布，「六四記憶•人權博物館」自開館日起「脫離」支聯會，由策展團隊獨立運作。

支聯會去年中籌建「六四記憶•人權博物館」，以保存在香港傳承了30年的「六四」文物、檔案、影像、口述歷史等。博物館邀請了親歷「八九」的中國記者、作家長平擔任總策展人，在全球建立策展、檔案及技術團隊。

「六四記憶•人權博物館」細分為多個展館，昨天同時上線的有時間館、空間館、人物館、香港館、媒體館和文藝館。

支聯會於2012年在港設立實體的「六四紀念館」，展示與1989年北京民運及「六四事件」相關資料，包括圖片、剪報、影片等，目的是讓港人了解當年事發情況，並推動中國的民主運動。

紀念館最初位於尖沙咀一棟大樓內，但多年前受到同樓業主反對，2年前搬到旺角一幢大樓內。6月1日，官方食物環境衛生署人員到紀念館調查，指紀念館的主辦方支聯會沒有領取公眾娛樂場所牌照，涉嫌違法經營。

在食環署調查後，支聯會決定認罪並暫時關閉紀念館。

支聯會指出，面對當前困難的政治形勢，將在力所能及的範圍內，研究透過其他方式延續紀念館的工作，繼續推動中國民主教育宣傳，說出「六四」真相，堅持要求「平反八九民運」。

除了紀念館，在「港區國安法」實施後，支聯會的生存也面臨壓力；香港多名親北京的分析人士曾公開指出，支聯會「推翻中共一黨專政」的口號觸犯國安法，除非取消口號，否則就要自行解散或被取締。

六四 博物館 香港

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