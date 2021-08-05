七一刺警案餘波 港大禁學生會評議會成員入校

香港大學宣布禁止學生會評議會成員進入校園。（歐新社資料照片）

香港 大學學生會評議會上月通過一項被視為表揚「七一」刺警案的決議後，校方昨天宣布禁止評議會成員進入校園。這是本地各大學捲入「反送中 」運動以來，學生遭到的較嚴厲懲處。

港大校務委員會昨天發表聲明，指校委會上月27日委任專責小組，討論學生會評議會（核心管理層）通過相關決議對大學的影響及風險管控措施。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

校委會昨天召開特別會議，討論並接納了專責小組的報告和建議。

據公布，專責小組認為，評議會7月7日通過的決議案「有可能觸犯法律」，而警方也正就此進行調查。

聲明表示，在這種情況下，如果校方容許涉事的評議會成員繼續在校園活動，將對大學構成嚴重法律風險，也對校內人員甚至大學的聲譽產生不良影響。

聲明指出，基於事態嚴重，校委會決定，所有參加7月7日會議的評議會學生，將被禁止進入校園及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

7月1日，一名男子在銅鑼灣街上持刀刺傷一名警員後自殺身亡，7月7日晚，港大學生會評議會召開會議，先為死者默哀一分鐘，再通過動議對其逝世表示深切哀悼，並「感激他為香港作出的犧牲」。

評議會此舉立即引來校方、政府及各界譴責，認為這是美化罪行及鼓勵犯罪。在各方壓力下，評議會其後撤回哀悼「七一」刺警案死者的決定，並表示無意鼓勵非法行為。

明報報導，有港大紀律委員會前委員及港大學生會評議會前評議員，質疑校委會決定學生禁足校園及用校園設施是越權，質疑校方做法不符正當程序，不滿校委會踐踏程序、視學生為敵及破壞港大根基。

另據香港01報導，被內地官媒形容為「毒瘤」的教協，遭教育局 「割席」終止合作關係，教協3日去信會員，表明「今後將聚焦教育專業和權益的工作」。教協4日再公布，決定退出香港職工會聯盟，即時生效。