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香港「女車神」李慧詩競輪賽復活 晉半準決賽

香港新聞組／香港5日電
李慧詩(右)轉戰復活賽以小組第一名衝線，晉級半準決賽。（路透）
李慧詩(右)轉戰復活賽以小組第一名衝線，晉級半準決賽。（路透）

香港「女車神」李慧詩4日下午出戰女子單車競輪賽（又稱凱林賽），她於初賽得小組第三，須轉戰復活賽。李慧詩結果在復活賽成功以小組第一名衝線，晉級半準決賽。一眾觀看直播的港人同驚同喜，紛紛形容賽況熱血，大讚「牛下女車神」爆發力十足。至於另一港隊代表李海恩雖無緣晉級，仍獲大批網民窩心留言安慰。

香港01報導，李慧詩4日在於伊豆單車館亮相，參加3時許舉行的女子競輪賽初賽，但她在小組只得第三名，未能以小組首兩名直接晉級至半準決賽。

Sarah於一小時後舉行的復活賽，首三圈雖然排於第五，並與中國隊的鮑珊菊及澳洲車手麥古樂（Mcculloch Kaarle）等強手同組，但她發揮「車神」本色，從外檔加速上前，成功獲得小組首名，總教練沈金康形容徒弟表現勇敢。李慧詩成功晉級於5日下午3時06分展開的半準決賽，繼續奧運旅程。

香港電台報導，香港單車隊領隊陳國基表示，賽前車手已一段時間沒有比賽，留在自己地方訓練，隊員可能會不清楚大家水準如何，而李慧詩能夠在復活賽晉級，已合乎水準。至於是否能夠奪獎牌，就要看她今天的表現。

另據文匯報報導，女子凱林賽向來競爭激烈，更何況是在奧運賽場，加上受疫情影響長時間沒有正式比賽，今屆奧運初賽已經接連出現爆冷戰果，就連李慧詩及德國的軒絲等熱門亦只能透過復活賽躋身半準決賽，德國名宿禾歌坦言李慧詩要爭奪獎牌需要一點運氣，希望她能放下壓力發揮出最高水平。

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