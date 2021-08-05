港8大學失業率11年新高 中大5.7%最慘 專家：或因黑暴

有專家認為，香港中文大學失業率達5.7%，不能排除政治因素。圖為學生為反送中事件罷課。(路透資料照片)

過去兩年，香港就業 市場先後受黑暴及疫情 打擊，即使學歷較高的大學畢業生亦難倖免。教資會最新公布的數據顯示，2020年八間大學的畢業生雖然有不少人暫緩求職轉往升學 ，但2.9%的失業率仍然是11年來的新高，平均薪酬方面更明顯下調7.4%。按大學計，本屬「三大」之一但不少畢業生自稱為「暴大」生的中文大學，失業率達5.7%，更一枝獨「臭」地拋離其他大學。

文匯報報導，中大表示，疫情令就業市場受壓，校方已提出不同措施，例如聯絡僱主、舉行招聘講座等，協助畢業生就業。

有資深人力資源顧問及教育界人士昨表示，暴疫夾擊經濟不景氣，失業率上升可謂「必然」趨勢，而中大的情況或反映不少僱主對該校畢業生有顧慮甚至恐慌，大學形象已受相當程度打擊。

據報導，教資會昨日披露的2019/20學年八大畢業生就業調查數據，有近1.9萬名2020年資助全日制學士畢業生參與。數據顯示，截至去年底，八大共有434人失業，比率較去年增加0.1個百分點至2.9%，是近11年來的新高。在就業不足方面，即每周工作少於35小時、擔任兼職或臨時工的畢業生有740人，比率為5%。

自去年初疫情開始後，香港社會已紛紛呼籲畢業生考慮選擇升學，以避開較差市道。教資會數據顯示，2020年八大畢業生升學率由往年約11%至12%飆升至15.5%。

在待遇方面，去年八大畢業生平均年薪為25萬元（港幣，下同，約3.2萬美元），比2019年減少7.4%，是金融海嘯以來首次下跌。由於教師人工不受市道影響，令教大成為少數畢業生薪酬不跌反升的大學，平均年薪31.8萬元為八大之最。

比較八大個別情況，以中大5.7%失業率最高，更是自2004年有紀錄以來之最。該校去年失業人數為149人，亦占八大總數逾三分一。中大2020年畢業生年薪亦較之前一年下跌近5萬元至26.8萬元，跌幅15.5%同為八大之最。在其他大學方面，嶺大失業率4.4%居於第二位，其餘則由1.3%至2.6%不等。

報導稱，香港教育政策關注社主席張民炳認為，黑暴是導致中大失業率「超班」的重要因素，該校部分學生自稱為「暴大生」，「他們於修例風波中參與的暴力行為引致公眾恐慌，難免影響大學形象。」