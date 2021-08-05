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澳門爆疫 健康碼系統故障 特首道歉 拒關賭場

香港特派員李春／香港5日電
澳門特區行政長官賀一誠（中）針對疫情出面致歉，但堅持賭場不用關門。（本報資料照片）
澳門特區行政長官賀一誠（中）針對疫情出面致歉，但堅持賭場不用關門。（本報資料照片）

澳門爆疫，一家4口分別赴內地後確診Delta新冠變種病毒。澳門昨啟動全民核酸檢測，但預約檢測的「健康碼」系統故障。情況混亂下，澳門特首賀一誠出面致歉，但堅持賭場不用關門。

澳門一對夫婦及兩名兒女3日確診，證實是感染Delta變種病毒。澳門衛生局說，感染源頭或屬上月曾赴西安交流的女兒。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

溯源結果證實，這家人中的女兒7月19日於珠海搭機到西安參加交流活動，同機有南京相關兩個案例。女兒7月22日在內地出現症狀但未求醫，返回澳門稱情況好轉，但其兄及父母隨後出現症狀。

賀一誠昨說，女生所乘坐的珠海往西安航班，機上有兩人確診，兩人與女生的座位屬同一行。澳門當局已將有關航班設定為源頭點。

澳門特區行政長官賀一誠（中）針對疫情出面致歉，但堅持賭場不用關門。（中新社）
澳門特區行政長官賀一誠（中）針對疫情出面致歉，但堅持賭場不用關門。（中新社）

爆疫後澳門一度大亂，3日曾有民眾搶購食品和飲品。4日澳門啟動全民核酸檢測，但預約檢測的「健康碼」系統故障。賀一誠為此向澳門民眾致歉，承認「健康碼」軟體出現問題，令全民檢測造成混亂，希望市民諒解。

賀一誠解釋說，原來與珠海方面協商，從澳門離境要24小時內檢測陰性證明，後來珠海要求改為12小時，澳門調整「健康碼」軟體，但期間出現問題。

賀一誠稱，希望可在14日內控制疫情，但暫時不關賭場，因今次確診者與賭場無關。

澳門政府還宣布，自8月5日零時開始，澳門部分娛樂場所需暫時關閉，包括：電影院、劇院、室內遊樂場、按摩院、美容院、健康俱樂部、酒吧、夜總會等。

香港呼吸系統專科醫生梁子超認為，澳門這次的個案有嚴重診斷滯後，首名確診者活動時間長，另外3人病毒量都極高，澳門社區大型傳播風險極高，情況令人擔心。

此外，港府繼前日暫停澳門回港易計畫後，港府昨天宣布，除廣東省外，由其他內地地區返港的香港居民，今日起將暫時不能通過「回港易」計畫返港而獲豁免檢疫。

澳門 檢測 健康碼

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