港女乒明爭銅 何詩蓓攜2銀榮歸

香港女子乒乓球隊選手李皓晴（右）、蘇慧音在雙打比賽中以0比3輸給日本隊。(新華社)

香港 女子乒乓球隊昨日在東京奧運 女乒團體準決賽，以0：3不敵東道主日本隊，明天早上將與中國國家隊對德國 隊的負方爭奪銅牌。「香港女飛魚」何詩蓓奪兩面奧運銀牌後昨晚凱旋歸抵香港，隨後前往酒店接受隔離。

文匯報報導，乒乓球隊於今屆奧運被視為香港有力爭牌的項目，可惜男單、女單、混雙及男團先後出局，迫使女團要背負極大壓力。難得以杜凱琹為首的港女乒，日前仍能打敗羅馬尼亞殺入四強，突破了倫敦奧運及里約兩屆奧運八強出局的成績。

賽後教練李靜及港將們都認同優勝劣敗。李靜先感謝香港球迷連日來的支持。港女乒今屆打入四強，已追平了2008年京奧的最佳紀錄，談及明天很大機會與德國隊爭銅牌，三位港將都表示，目前最需要的是爭取時間休息，並調整一下心情及狀態，作好準備為港爭光。

另據大公報報導，香港奧運代表隊成員，包括游泳隊何詩蓓、劍擊隊吳諾弘等，昨日返抵香港機場，十多名市民冒著三號風球前往接機，感謝何詩蓓為香港奪得殊榮。

何詩蓓昨日下午在社交平台上傳與兩面銀牌的合照，並形容今次東奧是奇妙之旅，期待下次冒險來臨。

她在帖文中表示，自己的東奧之旅已經完結，形容過去五年為出戰奧運的準備很漫長，若沒有教練、隊友、家人、朋友等支持，自己是無辦法做出今次的成績，她對港人給予的支持感到喜出望外。