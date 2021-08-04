國安法限自由 端傳媒總部遷星 媒體人、藝術家紛傳離港

香港藝術家黃國才已離開香港，移居台灣。(取材自Instagram)

香港 網路媒體「端傳媒」昨天以香港逐漸失去新聞自由為由，宣布將總部遷往新加坡，成為在當局打壓異議下第一個離開這處金融中心的香港媒體。另外，資深媒體人韋安仕（Steve Vines）、知名藝術家黃國才也因「白色恐怖橫掃香港」而遠離香港，黃國才現已遷居台灣 。

明報報導，執行總編吳婧昨以端傳媒六周年為主題向會員發信，強調今次遷總部「並不代表我們對香港失去關注」，而是「這六年裡，自由的道路變得愈加艱險：世界越來越割裂、對立，牆在中國 大陸孕育出一片粉紅色，香港的新聞自由指數則跌至全球第80名。」

中央社引述法新社報導，端傳媒的離開，凸顯許多媒體正憂心自身在香港這個昔日中國言論自由堡壘的未來。

香港電台也證實，資深主持人韋安仕已離開香港前往英國，因為「白色恐怖橫掃香港」。 他在寫給同事的郵件中表示：「確保港人自由的制度被漠不關心的人步步拆解。這些人冷漠到當這塊土地的本質清清楚楚正遭到摧毀時，他們甚至不知畏懼。」

此外，理工大學前助理教授、藝術家黃國才昨在facebook發表音樂錄像，稱已離開香港，移居台灣。他稱因民主派初選案多人被捕而萌生去意，曾計畫移居英國，但考慮各因素後選擇遷居台灣，黃國才接受網路媒體「香港自由新聞」訪問時說，自己已搬到台灣追求「百分之百的自由」，因為故鄉的自由正逐漸消失。

過去，香港法規對企業友善，且基本法保障言論自由，包括法新社等多家國際媒體公司都把區域總部設在香港，但現在許多媒體都懷疑自身在香港有無未來可言。去年港區國安法實施後，美國紐約時報已把亞洲總部遷至韓國首爾。

今年6月，壹傳媒旗下的香港蘋果日報被依國安法凍結資金，突然停止營運。香港記者協會上月稱新聞自由已支離破碎。