香港防疫新規 重畫海外風險類別

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 政府下周一實施入境防疫新規定，現行海外地區風險組別，將重新畫分高中低風險分類，所有抵港人士均須接受強制檢疫，8月中起，香港機場為抵港人士提供自費血清抗體測試。

按照港府新規定，所有抵港人士要出示登機前72小時有效的陰性檢測證明，原先完全禁止到港的極高風險地區，變成接種新冠疫苗 的香港居民可由高風險地區到港，即從高風險地區的非香港居民禁止登機到香港，已完成接種疫苗並持有認可接種紀錄的香港居民，以及他們同行的12歲以下子女可入境，之後要隔離21日，期間接受四次檢測，完成檢疫後再自我監察7天。

從中風 險地區或低風險地區抵港，分別要檢疫21日和14日，若已完成接種疫苗可縮短檢疫期7日。從中風險地區抵港、已接種疫苗，同時持3個月內有效血清抗體測試證明的人士，可以縮短至7日檢疫。

港府稱在新措施下，過往針對極高風險地區的航班熔斷機制不再適用，但個別航班的熔斷機制會繼續執行。在新安排下，在英國和印度的香港居民現時可返港，而美國和加拿大已接種疫苗的旅客亦能入境香港。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱對新安排有保留，指是變相放寬措施。他建議當局收緊熔斷機制，又指內地多個城市接種率高，仍出現疫情，除非機場檢疫酒店員工的疫苗接種率達百分百，否則未是時候放寬。