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清零失守 香港1確診、澳門4染Delta

香港新聞組╱香港4日電
澳門一家四口確診新冠病毒，澳門特區政府宣布進入即時預防狀態，離境需持24小時內核檢陰性報告。圖為大批市民及遊客在澳門綜藝館核檢站等候檢測。(中通社)
澳門一家四口確診新冠病毒，澳門特區政府宣布進入即時預防狀態，離境需持24小時內核檢陰性報告。圖為大批市民及遊客在澳門綜藝館核檢站等候檢測。(中通社)

港澳疫情「清零失守」，近兩個月無本地新冠確診個案後，昨出現一宗最近無外遊史的確診案例，港府昨晚公布今日起在澳門的香港居民不可經「回港易」計畫返港。澳門出現一家四口帶Delta病毒警訊，當局昨日下午緊急宣布收緊出境限制，居民離境需要提供24小時內核酸檢測陰性報告。

明報報導，一名居於深水埗的43歲男子在醫管局普通科門診所採樣本驗出陽性，他曾於6月18日去過律敦治醫院，主要涉胸口不適、心悸、頭暈，而肺片清晰。同時，澳門受內地疫情波及，有女生上月隨學校舞蹈團到西安交流，期間已現病徵、卻無求醫，並帶病毒返澳門，結果包括她在內的一家四口全部感染Delta變種病毒，澳門政府評估社區爆發風險極高，全澳門68萬人今起展開全民檢測，預計3天內完成。

報導指出，港府昨晚公布今日起在澳門的香港居民不可經回港易計畫返港，但衛健委昨公布前日現本土個案的北京及上海，至昨晚11時半未在港府網頁列為「暫不適用風險地區名單」，港府亦無收緊回港易的隔離及檢測要求。

報導稱，「回港易」現容許返港後免檢疫，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，內地疫情「漏得入澳門，就可以漏入香港」，建議即時收緊回港易，包括入境前的72小時陰性報告縮至24小時；入境後3次強制檢測應增至4次，尤其是首7天要驗3次；現回港易沒要求接種新型冠狀病毒疫苗，應要打足兩針才可用回港易。

內地近期疫情反彈，同時已傳至澳門，澳門當局表示，確診家庭的女兒7月19日至24日隨濠江學校舞蹈團到西安交流，她7月19日乘CZ3761從珠海到西安。女生7月22日現咳嗽、喪失味覺及嗅覺，但無求醫，並自稱於7月27日好轉。其兄7月28日發燒、頭暈、頭痛、流鼻水，翌日失味覺及嗅覺。其父母已打疫苗，當中51歲父於8月1日咽痛，43歲母翌日亦咽痛、失味覺及嗅覺。當局認為女兒先感染，再傳給家人的可能較大。

澳門政府昨午3時30分起進入「即時預防狀態」，離境須出示24小時核酸檢測陰性報告；確診家庭居住的連勝街美連大廈被圍封，居民健康碼轉為紅碼。確診父親任職衛生局司機，他工作的石排灣衛生中心和路環衛生站暫停營運；母親為義字街水果檔職員，該水果檔須強制停業。當局會將所有密切接觸者和次密切接觸者隔離，並安排分批檢測。

澳門 檢測 疫情

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