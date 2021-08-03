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香港6月零售額升5.8% 消費券致「延後消費」

香港新聞組／香港3日電
港府2日公布6月零售業總銷貨價值較去年同期升5.8%。（中通社）
港府2日公布6月零售業總銷貨價值較去年同期升5.8%。（中通社）

香港零售銷售增速連續五個月放緩。6月份零售業總銷貨價值臨時估計為281億元（港幣，下同，約36.1億美元），較去年同月上升5.8%遜市場預期，港府發言人分析，訪港旅客稀少，令零售銷售額仍遠低於衰退前水平。香港零售管理協會指出，市民過去幾個月等待消費券來臨，導致出現「延後消費」現象，隨著消費券派發，零售業生意額可望增加約一成。

大公報報導，上半年計，零售業總銷貨值升8.4%，期內珠寶首飾及鐘表等銷貨值按年升33.7%，衣物、鞋類及有關製品升23.8%，但超級市場貨品按年倒退，銷貨價值下跌9.5%。

港府發言人表示，在本地疫情穩定及勞工市場改善的情況下，消費需求進一步恢復，零售銷售在6月繼續按年上升，但由於訪港旅客稀少，零售銷售仍遠低於衰退前的水平，隨著消費券派發，有助刺激本地消費意欲，為零售業提供支持，如疫情持續受控，並實現更廣泛的疫苗接種，可以創造條件讓零售業務進一步改善及達至更全面的經濟復甦。

香港零售管理協會主席謝邱安儀分析，5至6月的銷售數字相差甚遠，過去幾個月，市民期待消費券來臨，「延後消費」情況明顯，她相信，消費券亦對零售業有一定刺激作用，以前日首天派發為例，個別商戶的營業額，升幅高達五成至一倍，預計8月有超過一半的銷售額來自消費券。

稻苗學會會長黃傑龍表示，餐飲業生意在消費券派發首日，生意增加一成，估計涉款370億元的消費券中，餐飲業將受惠100億至150億元，但他形容，消費券並非「100米短跑」，而是長跑，相信有一定的持續力。

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